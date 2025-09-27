В Індії лікарі дістали зі шлунка чоловіка 29 ложок, 19 зубних щіток і дві ручки

Сам пацієнт розповів, що почав ковтати сторонні предмети у стані роздратування й безпорадності.

У індійському штаті Уттар-Прадеш (Індія) хірурги провели унікальну операцію — під час невідкладного втручання у приватній клініці міста Хапур вони вилучили зі шлунка 40-річного пацієнта 29 сталевих ложок, 19 зубних щіток і дві гострі ручки. Про це повідомляє The Times of India.

Як усе сталося

Чоловік із міста Буландшахр близько місяця тому був поміщений до центру лікування залежностей у Газаїбаді. Там він почав скаржитися на сильний біль у животі, а згодом його стан погіршився настільки, що пацієнта довелося терміново госпіталізувати.

Під час обстеження лікарі зробили ультразвукове дослідження, яке показало наявність у шлунку численних металевих предметів. Команда хірургів провела операцію й була вражена кількістю вилучених речей.

Стан пацієнта

Після операції чоловіка виписали — нині він у стабільному стані та відновлюється. Медики пояснили, що подібна поведінка пов’язана з психологічним розладом, коли пацієнти імпульсивно ковтають небезпечні предмети.

Що розповів сам пацієнт

За словами чоловіка, який одружений і має двох дітей, він почав ковтати сторонні предмети у стані роздратування й безпорадності.

«Моя родина відвела мене до лікаря у цей заклад, але просто залишила там. До мене погано ставилися, часто не давали їжі. Я відчував себе безпорадним і злим, тож почав ковтати предмети, щоб зашкодити собі», — розповів він після операції.

