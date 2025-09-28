В Пекине открыли продуктовый магазин, где продавцом работает человекоподобный робот

В Пекине открыли первый магазин, где все обязанности продавца — от обслуживания клиентов до выдачи товаров — выполняет гуманоидный робот.

Пекин стал площадкой для уникального эксперимента — здесь открылся первый полностью автономный магазин, где продавцом является человекоподобный робот. Об этом сообщает Futurist.

Робот Galbot G-1 работает в небольшой продуктовой лавке формата bodega (так в некоторых странах называют маленькие семейные лавки, которые работают круглосуточно). В Китае этот проект уже получил неофициальное название «рободега».

По словам разработчиков, Galbot G-1 выполняет все функции продавца: приветствует посетителей, приносит напитки, снеки и даже лекарства. Робот работает автономно — без телеуправления.

Однако первые посетители заметили, что продавец-робот действует очень медленно. Из-за его неторопливости у входа в магазин начали собираться очереди — желающие собственными глазами увидеть робота-продавца.

Авторы эксперимента отмечают, что пока это тестовый проект. Но в будущем они планируют открыть еще несколько таких «рободег» в разных районах китайской столицы.

