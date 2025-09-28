Практика судів
  1. У світі

У Пекіні відкрили продуктовий магазин, де продавцем працює людиноподібний робот

10:31, 28 вересня 2025
У Пекіні відкрили перший магазин, де всі обов’язки продавця — від обслуговування клієнтів до видачі товарів — виконує гуманоїдний робот.
У Пекіні відкрили продуктовий магазин, де продавцем працює людиноподібний робот
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Пекін став майданчиком для унікального експерименту — тут відкрився перший повністю автономний магазин, де продавцем є людиноподібний робот. Про це повідомляє Futurist.

Робот Galbot G-1 працює у невеличкій продуктовій крамниці формату bodega (так у деяких країнах називають маленькі сімейні лавки, що працюють цілодобово). У Китаї цей проект уже отримав неофіційну назву «рободега».

За словами розробників, Galbot G-1 виконує всі функції продавця: вітає відвідувачів, приносить напої, снеки та навіть ліки. Робот працює автономно — без телеуправління.

Втім, перші відвідувачі помітили, що продавець-робот діє дуже повільно. Через його неквапливість біля входу в магазин почали збиратися черги — охочі власними очима подивитися на робота-продавця.

Автори експерименту зазначають, що наразі це тестовий проект. Але в майбутньому вони планують відкрити ще кілька таких «рободег» у різних районах китайської столиці.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Китай роботи робот

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Іноземних інвесторів зможуть перевіряти на доброчесність та відповідність національним інтересам Мінекономіки і комісія з представниками СБУ, СЗР та МЗС

Іноземних інвесторів у важливі галузі будуть оцінювати на предмет їх впливу на національну безпеку України – група народних депутатів від «Слуги народу» з економічного комітету зареєструвала законопроект.

У ВККС повідомили, що негативних наслідків для суддів від їх регулярного оцінювання громадськими об’єднаннями, колегами та НШСУ – не буде

ВККС планує затвердити положення про регулярне оцінювання суддів вже у понеділок, 29 вересня, бо це вимога Плану Ukraine Facility.

З січня по липень 2025 року ЄСПЛ ухвалено 86 рішень у справах проти України на суму більше 119 млн грн – уряд

Мінфін попередив про фіскальні ризики для бюджету через необхідність виплачувати кошти за рішеннями Європейського суду з прав людини проти України.

Реєстраційні дії з нерухомістю будуть підтверджуватися електронним підписом у Дії: уряд подав до Ради програму діяльності Кабміну

е-Суд, е-Акциз, реєстраційні дії з майном державний реєстратор буде підтверджувати віддаленим підписом у «Дії», автоматичне стягнення коштів боржників – що пропонує Кабмін у поданій до Верховної Ради програмі.

У Раді пропонують розширити підстави для звільнення з військової служби співробітників розвідувальних органів

Законопроект передбачає, що співробітники розвідувального органу можуть бути також звільнені зі служби у зв’язку із закінченням строків перебування в розпорядженні розвідувального органу, за умови досягнення граничного віку перебування на військовій службі.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Погребняк
    Володимир Погребняк
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Наталія Богацька
    Наталія Богацька
    голова Південно-західного апеляційного господарського суду