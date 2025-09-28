У Пекіні відкрили продуктовий магазин, де продавцем працює людиноподібний робот

У Пекіні відкрили перший магазин, де всі обов’язки продавця — від обслуговування клієнтів до видачі товарів — виконує гуманоїдний робот.

Пекін став майданчиком для унікального експерименту — тут відкрився перший повністю автономний магазин, де продавцем є людиноподібний робот. Про це повідомляє Futurist.

Робот Galbot G-1 працює у невеличкій продуктовій крамниці формату bodega (так у деяких країнах називають маленькі сімейні лавки, що працюють цілодобово). У Китаї цей проект уже отримав неофіційну назву «рободега».

За словами розробників, Galbot G-1 виконує всі функції продавця: вітає відвідувачів, приносить напої, снеки та навіть ліки. Робот працює автономно — без телеуправління.

Втім, перші відвідувачі помітили, що продавець-робот діє дуже повільно. Через його неквапливість біля входу в магазин почали збиратися черги — охочі власними очима подивитися на робота-продавця.

Автори експерименту зазначають, що наразі це тестовий проект. Але в майбутньому вони планують відкрити ще кілька таких «рободег» у різних районах китайської столиці.

