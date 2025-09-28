Практика судов
  1. В мире

Apple просит отклонить иск из-за задержки функций ИИ для Siri

21:33, 28 сентября 2025
Компания заявляет, что поэтапное внедрение Apple Intelligence было анонсировано заранее.
Apple просит отклонить иск из-за задержки функций ИИ для Siri
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Компания Apple обратилась в суд США с просьбой отклонить коллективный иск от потребителей, которые обвинили Apple в введении в заблуждение из-за рекламы функций Siri Personal Context Awareness и Siri In-App Actions, которые были представлены на WWDC 2024, но отложены до 2026 года16. Об этом сообщает Android Headlines.

Истцы утверждают, что приобрели устройства, надеясь на функции Siri Personal Context Awareness, которая должна была интегрировать данные из почты, сообщений и календаря, и Siri In-App Actions для выполнения сложных команд в программах. Эти возможности, представленные на WWDC 2024, были отложены до 2026 года. Истцы заявляют, что не купили бы iPhone 16 или заплатили бы меньше, зная о задержке.

Apple аргументирует, что иск не содержит достаточных доказательств введения в заблуждение и основан на неправильном толковании графика внедрения функций Apple Intelligence. Компания отмечает, что пользователи уже получили более 20 функций Apple Intelligence, в частности Writing Tools, Smart Replies, Genmoji, Image Playground и Priority Notifications, а также аппаратные улучшения iPhone 16 — новый процессор, обновленные дисплеи и камеры. Отложенные функции Siri останутся бесплатными и станут доступны через будущее обновление.

Компания подчеркнула, что с самого начала сообщала о поэтапном внедрении Apple Intelligence, а задержка необходима для соответствия стандартам качества. Apple подала ходатайство об отклонении иска на ранней стадии, утверждая, что обвинения в недобросовестной рекламе не имеют достаточной юридической основы для перехода к этапу раскрытия информации.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд США Apple ИИ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Высший совет правосудия не теряет оптимизма, что завершит начатый в январе 2024 года конкурс на нового главу ГСА

На должность главы Государственной судебной администрации претендует также бывшая заместитель министра юстиции по вопросам пенитенциарной сферы Елена Высоцкая и экс-начальник Департамента защиты инвестиций Офиса Генпрокурора Алексей Бонюк.

Правительство взялось анализировать, что выполнено из перечня задач Дорожной карты по верховенству права в сфере судебной реформы, – какие меры остаются в «подвешенном» состоянии

Срок для утверждения базового документа, определенного Дорожной картой – Стратегии развития системы правосудия и конституционного судопроизводства на 2025-2029 годы, был установлен на II квартал 2025 года.

Начальник военной администрации сможет досрочно прекращать полномочия должностных лиц местного самоуправления – изменения в закон о военном положении

Виталий Безгин вместе с коллегами предлагает внести изменения в закон о правовом режиме военного положения, согласно которым начальник военной администрации сможет досрочно прекращать полномочия или увольнять должностных лиц местного самоуправления.

э-ТЦК, э-кабинет бизнеса для учета военнообязанных и Космические силы – что Кабмин предлагает в своей программе по мобилизации и обороне

Правительство планирует изменить порядок бронирования и положения о ВВК, а также ввести электронный кабинет предприятия для ведения персонального учета призывников и военнообязанных.

У госслужащих будут цифровые удостоверения – программа деятельности Кабмина

О запуске удостоверений в Дие для госслужащих и даже о возможности поставить чиновникам оценку в Дие в Минцифры рассказывали еще в декабре 2023 года.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Погребняк
    Володимир Погребняк
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Наталія Богацька
    Наталія Богацька
    голова Південно-західного апеляційного господарського суду