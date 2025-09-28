Apple просит отклонить иск из-за задержки функций ИИ для Siri

Компания заявляет, что поэтапное внедрение Apple Intelligence было анонсировано заранее.

Компания Apple обратилась в суд США с просьбой отклонить коллективный иск от потребителей, которые обвинили Apple в введении в заблуждение из-за рекламы функций Siri Personal Context Awareness и Siri In-App Actions, которые были представлены на WWDC 2024, но отложены до 2026 года16. Об этом сообщает Android Headlines.

Истцы утверждают, что приобрели устройства, надеясь на функции Siri Personal Context Awareness, которая должна была интегрировать данные из почты, сообщений и календаря, и Siri In-App Actions для выполнения сложных команд в программах. Эти возможности, представленные на WWDC 2024, были отложены до 2026 года. Истцы заявляют, что не купили бы iPhone 16 или заплатили бы меньше, зная о задержке.

Apple аргументирует, что иск не содержит достаточных доказательств введения в заблуждение и основан на неправильном толковании графика внедрения функций Apple Intelligence. Компания отмечает, что пользователи уже получили более 20 функций Apple Intelligence, в частности Writing Tools, Smart Replies, Genmoji, Image Playground и Priority Notifications, а также аппаратные улучшения iPhone 16 — новый процессор, обновленные дисплеи и камеры. Отложенные функции Siri останутся бесплатными и станут доступны через будущее обновление.

Компания подчеркнула, что с самого начала сообщала о поэтапном внедрении Apple Intelligence, а задержка необходима для соответствия стандартам качества. Apple подала ходатайство об отклонении иска на ранней стадии, утверждая, что обвинения в недобросовестной рекламе не имеют достаточной юридической основы для перехода к этапу раскрытия информации.

