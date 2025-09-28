Практика судів
  1. У світі

Apple просить відхилити позов через затримку функцій ШІ для Siri

21:33, 28 вересня 2025
Компанія заявляє, що поетапне впровадження Apple Intelligence було анонсовано заздалегідь.
Apple просить відхилити позов через затримку функцій ШІ для Siri
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Компанія Apple звернулася до суду США з проханням відхилити колективний позов від споживачів, які звинуватили Apple у введенні в оману через рекламу функцій Siri Personal Context Awareness і Siri In-App Actions, які були презентовані на WWDC 2024, але відкладені до 2026 року16. Про це повідомляє Android Headlines.

Позивачі стверджують, що придбали пристрої, сподіваючись на функції Siri Personal Context Awareness, яка мала інтегрувати дані з пошти, повідомлень і календаря, та Siri In-App Actions для виконання складних команд у програмах. Ці можливості, презентовані на WWDC 2024, були відкладені до 2026 року. Позивачі заявляють, що не купили б iPhone 16 або заплатили б менше, знаючи про затримку.

Apple аргументує, що позов не містить достатніх доказів введення в оману та базується на неправильному тлумаченні графіку впровадження функцій Apple Intelligence. Компанія зазначає, що користувачі вже отримали понад 20 функцій Apple Intelligence, зокрема Writing Tools, Smart Replies, Genmoji, Image Playground і Priority Notifications, а також апаратні покращення iPhone 16 — новий процесор, оновлені дисплеї та камери. Відкладені функції Siri залишаться безкоштовними і стануть доступними через майбутнє оновлення.

Компанія підкреслила, що з самого початку повідомляла про поетапне впровадження Apple Intelligence, а затримка потрібна для відповідності стандартам якості. Apple подала клопотання про відхилення позову на ранній стадії, стверджуючи, що звинувачення в недобросовісній рекламі не мають достатньої юридичної основи для переходу до етапу розкриття інформації.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд США Apple ШІ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Вища рада правосуддя не втрачає оптимізму, що завершить розпочатий у січні 2024 року конкурс на нового голову ДСА

На посаду голови Державної судової адміністрації претендує також колишня заступниця міністра юстиції з питань пенітенціарної сфери Олена Висоцька та екс-начальник Департаменту захисту інвестицій Офісу Генпрокурора Олексій Бонюк.

Уряд взявся аналізувати, що виконано з переліку завдань Дорожньої карти з верховенства права у сфері судової реформи – які заходи лишаються у «підвішеному» стані

Строк для затвердження базового документу, визначеного Дорожньою картою – Стратегії розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 2025-2029 роки, був встановлений на ІІ квартал 2025 року.

Начальник військової адміністрації зможе достроково припиняти повноваження посадовців місцевого самоврядування – зміни до закону про воєнний стан

Віталій Безгін разом із колегами пропонує внести зміни до закону про правовий режим воєнного стану, за якими начальник військової адміністрації зможе достроково припиняти повноваження чи звільняти посадових осіб місцевого самоврядування.

е-ТЦК, е-кабінет бізнесу для обліку військовозобов’язаних та Космічні сили – що Кабмін пропонує у своїй програмі щодо мобілізації та оборони

Уряд планує змінити порядок бронювання та положення про ВЛК, а також запровадити електронний кабінет підприємства для ведення персонального обліку призовників і військовозобов’язаних.

У державних службовців будуть цифрові посвідчення – програма діяльності Кабміну

Про запуск посвідчень у Дії для держслужбовців і навіть про можливість поставити чиновникам оцінку в Дії у Мінцифри розповідали ще у грудні 2023 року.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Погребняк
    Володимир Погребняк
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Наталія Богацька
    Наталія Богацька
    голова Південно-західного апеляційного господарського суду