Apple просить відхилити позов через затримку функцій ШІ для Siri

Компанія Apple звернулася до суду США з проханням відхилити колективний позов від споживачів, які звинуватили Apple у введенні в оману через рекламу функцій Siri Personal Context Awareness і Siri In-App Actions, які були презентовані на WWDC 2024, але відкладені до 2026 року16. Про це повідомляє Android Headlines.

Позивачі стверджують, що придбали пристрої, сподіваючись на функції Siri Personal Context Awareness, яка мала інтегрувати дані з пошти, повідомлень і календаря, та Siri In-App Actions для виконання складних команд у програмах. Ці можливості, презентовані на WWDC 2024, були відкладені до 2026 року. Позивачі заявляють, що не купили б iPhone 16 або заплатили б менше, знаючи про затримку.

Apple аргументує, що позов не містить достатніх доказів введення в оману та базується на неправильному тлумаченні графіку впровадження функцій Apple Intelligence. Компанія зазначає, що користувачі вже отримали понад 20 функцій Apple Intelligence, зокрема Writing Tools, Smart Replies, Genmoji, Image Playground і Priority Notifications, а також апаратні покращення iPhone 16 — новий процесор, оновлені дисплеї та камери. Відкладені функції Siri залишаться безкоштовними і стануть доступними через майбутнє оновлення.

Компанія підкреслила, що з самого початку повідомляла про поетапне впровадження Apple Intelligence, а затримка потрібна для відповідності стандартам якості. Apple подала клопотання про відхилення позову на ранній стадії, стверджуючи, що звинувачення в недобросовісній рекламі не мають достатньої юридичної основи для переходу до етапу розкриття інформації.

