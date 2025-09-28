В Китае изнасилование признали «производственной травмой»: жертва требует компенсации

Впервые в стране насилие во время командировки официально приравняли к производственной травме.

В Китае впервые изнасилование в рабочей поездке официально классифицировали как «производственную травму». Этот прецедент вызвал широкий резонанс в обществе. Об этом сообщает South China Morning Post.

Что произошло

41-летняя Цуй Лили, бывшая руководительница отдела продаж компании Tianjin Deke Zhikong (производитель автозапчастей), подверглась сексуальному насилию со стороны своего начальника во время командировки в город Ханчжоу в сентябре 2023 года.

После ужина с клиентами, когда женщина находилась в состоянии опьянения, ее начальник Ван силой отвел в гостиничный номер и изнасиловал. В апреле 2024 года мужчину приговорили к четырем годам лишения свободы.

Однако в тот же месяц компания уволила Цуй, обвинив ее в «необоснованном отсутствии».

Правовая борьба

Независимая экспертиза подтвердила, что женщина страдает от посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). В конце 2023 года местная служба социальной защиты признала ее состояние «производственной травмой».

В 2024 году трудовой арбитраж постановил, что работодатель должен выплатить ей 1,13 млн юаней (примерно 160 тыс. долларов). В то же время Цуй получила лишь 20 тыс. юаней (2,8 тыс. долларов), поэтому подала новый иск, требуя 2 млн юаней (около 280 тыс. долларов).

На слушаниях в Тяньцзиньском суде 23 сентября женщина появилась в одежде, которая была на ней в день нападения. «Тогда я была унижена. Сегодня я надела это, чтобы бороться за справедливость», — сказала она журналистам.

Реакция общества

Актриса и активистка Яо Чэнь поддержала Цуй в соцсетях, назвав ее «одной из немногих женщин, которые решились откровенно рассказать о своей боли».

Сама Цуй призвала пострадавших от сексуального насилия не обвинять себя и не молчать. «Моя жизнь разрушена, у меня постоянно проблемы со сном и лечением. Но я борюсь за себя и за других женщин», — подчеркнула она.

На данный момент суд еще не вынес окончательного решения по делу.

