У Китаї зґвалтування визнали «виробничою травмою»: жертва вимагає компенсацію

21:40, 28 вересня 2025
Вперше в країні насильство під час відрядження офіційно прирівняли до виробничої травми.
Ілюстративне фото з відкритих джерел
У Китаї вперше зґвалтування на робочій поїздці офіційно класифікували як «виробничу травму». Цей прецедент викликав широкий резонанс у суспільстві. Про це повідомляє South China Morning Post.

Що сталося

41-річна Цуй Лілі, колишня керівниця відділу продажів компанії Tianjin Deke Zhikong (виробник автозапчастин), зазнала сексуального насильства від свого начальника під час відрядження до міста Ханчжоу у вересні 2023 року.

Після вечері з клієнтами, коли жінка перебувала у стані сп’яніння, її керівник Ван силоміць відвів до готельного номера та зґвалтував. У квітні 2024 року чоловіка засудили до чотирьох років позбавлення волі.

Однак у той самий місяць компанія звільнила Цуй, звинувативши її у «необґрунтованій відсутності».

Правова боротьба

Незалежна експертиза підтвердила, що жінка страждає від посттравматичного стресового розладу (ПТСР). Наприкінці 2023 року місцева служба соціального захисту визнала її стан «виробничою травмою».

У 2024 році трудовий арбітраж постановив, що роботодавець має виплатити їй 1,13 млн юанів (приблизно 160 тис. доларів). Водночас Цуй отримала лише 20 тис. юанів (2,8 тис. доларів), тож подала новий позов, вимагаючи 2 млн юанів (близько 280 тис. доларів).

На слуханнях у Тяньцзіньському суді 23 вересня жінка з’явилася в одязі, який був на ній у день нападу. «Тоді я була принижена. Сьогодні я вдягнула це, щоб боротися за справедливість», — сказала вона журналістам.

Реакція суспільства

Акторка та активістка Яо Чень підтримала Цуй у соцмережах, назвавши її «однією з небагатьох жінок, які наважилися відверто розповісти про свій біль».

Сама ж Цуй закликала постраждалих від сексуального насильства не звинувачувати себе та не мовчати. «Моє життя зруйноване, я постійно маю проблеми зі сном і лікуванням. Але я борюся за себе і за інші жінки», — наголосила вона.

Наразі суд ще не виніс остаточного рішення у справі.

Китай

