Практика судов
  1. В мире

Трамп выступит с заявлением в Белом доме после срочного совещания с военными

15:17, 30 сентября 2025
Президент США сделает заявление после внеочередного заседания военного руководства, которое срочно созвал министр обороны Пит Хегсет.
Трамп выступит с заявлением в Белом доме после срочного совещания с военными
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент США Дональд Трамп 30 сентября планирует выступить с заявлением в Белом доме после посещения внеочередного совещания высшего военного руководства. Такие данные содержатся в официальном расписании американского президента.

Перед этим Трамп должен посетить военную базу морской пехоты в штате Вирджиния, где встретится с десятками генералов и адмиралов. Совещание созвал министр обороны Пит Хегсет, и оно объединит сотни представителей высшего командования.

Обращение Трампа в Белом доме запланировано на 18:00 по киевскому времени.

Заявление Трампа, как ожидается, будет посвящено укреплению «боевого духа» американских военных.

Сам он охарактеризовал будущую встречу как посвящённую «единству и позитивным сигналам» о состоянии американских вооружённых сил.

Как отмечало издание AP, официальная причина собрания изначально не сообщалась. По словам представителя Белого дома, Трамп не входил в первоначальные планы встречи, но впоследствии решил выступить. Он пояснил, что речь пойдёт об «успехах армии, хорошей форме и положительных результатах».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Дональд Трамп

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
За невыполнение требований Военного омбудсмана будут штрафовать до 17 тысяч грн

А за систематическое невыполнение требований Военного омбудсмана смогут лишить права занимать определенные должности – правоохранительный комитет согласовал законопроект.

Собеседования с кандидатами на должности судей Конституционного Суда по квоте Верховной Рады состоятся 3 октября

Комитет Верховной Рады по правовой политике все же решил провести собеседования с 4 кандидатами на должности судей Конституционного Суда.

Еврокомиссия готовится обойти вето Венгрии по вопросу открытия переговорных разделов для вступления Украины в ЕС

Лидеры ЕС могут изменить правила и отойти от необходимости единогласия для открытия переговорных кластеров с Украиной, что позволило бы продолжить реформы.

В судах первой и апелляционной инстанции должны осуществлять правосудие 12 267 судей – утверждены новые нормативы кадрового обеспечения судов

Высший совет правосудия утвердил нормативы кадрового, финансового и материально-технического обеспечения судов, Методику расчета численности судей первой и апелляционной инстанции и Методику расчета прогнозируемого количества дел судов первой и апелляционной инстанций.

В новых специализированных административных судах будут осуществлять правосудие 27 судей

Высший совет правосудия 30 сентября утвердил штат СОАС и СААС, а Президент подписал закон о создании судов.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Дмитро Луспеник
    Дмитро Луспеник
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді, секретар Пленуму Верховного Суду
  • Олег Кравців
    Олег Кравців
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Любов Калініченко
    Любов Калініченко
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Тетяна Гребенюк
    Тетяна Гребенюк
    член Ради суддів України, суддя Господарського суду Харківської області
  • Олена Істоміна
    Олена Істоміна
    суддя Східного апеляційного господарського суду