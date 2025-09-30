Трамп выступит с заявлением в Белом доме после срочного совещания с военными

Президент США сделает заявление после внеочередного заседания военного руководства, которое срочно созвал министр обороны Пит Хегсет.

Президент США Дональд Трамп 30 сентября планирует выступить с заявлением в Белом доме после посещения внеочередного совещания высшего военного руководства. Такие данные содержатся в официальном расписании американского президента.

Перед этим Трамп должен посетить военную базу морской пехоты в штате Вирджиния, где встретится с десятками генералов и адмиралов. Совещание созвал министр обороны Пит Хегсет, и оно объединит сотни представителей высшего командования.

Обращение Трампа в Белом доме запланировано на 18:00 по киевскому времени.

Заявление Трампа, как ожидается, будет посвящено укреплению «боевого духа» американских военных.

Сам он охарактеризовал будущую встречу как посвящённую «единству и позитивным сигналам» о состоянии американских вооружённых сил.

Как отмечало издание AP, официальная причина собрания изначально не сообщалась. По словам представителя Белого дома, Трамп не входил в первоначальные планы встречи, но впоследствии решил выступить. Он пояснил, что речь пойдёт об «успехах армии, хорошей форме и положительных результатах».

