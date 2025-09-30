Трамп виступить із заявою у Білому домі після термінової наради з військовими

Президент США зробить заяву після позачергового засідання військового керівництва, яке терміново скликав міністр оборони Піт Гегсет.

Президент США Дональд Трамп 30 вересня планує виступити із заявою у Білому домі після відвідання позачергової наради вищого військового керівництва. Такі дані містяться в офіційному розкладі американського президента.

Перед цим Трамп має відвідати військову базу морської піхоти у штаті Вірджинія, де зустрінеться з десятками генералів і адміралів. Нараду скликав міністр оборони Піт Гегсет, і вона об’єднає сотні представників вищого командування.

Звернення Трампа у Білому домі заплановане на 18:00 за київським часом.

Заява Трампа, як очікується, буде присвячена зміцненню «бойового духу» американських військових.

Сам він охарактеризував майбутню нараду як присвячену «єдності та позитивним сигналам» про стан американських збройних сил.

Як зазначало видання АР, офіційно причину зібрання спершу не повідомляли. За словами представника Білого дому, Трамп не входив у початкові плани зустрічі, але згодом вирішив виступити. Він пояснив, що мова йтиме про «успіхи армії, добру форму та позитивні результати».

