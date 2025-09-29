Трамп виступить на терміново скликаній Гегсетом нараді вищого військового керівництва — AP

Президент США несподівано вирішив виступити на терміново скликаній нараді генералів та адміралів, яку організував міністр оборони Піт Гегсет.

Президент США Дональд Трамп 30 вересня виступить на нараді у позачерговій нараді вищого військового керівництва. Про це повідомляє Associated Press з посиланням на представника Білого дому.

Зокрема, на базу морської піхоти в Квантіко (Вірджинія) терміново викликано сотні генералів та адміралів — від однозіркових і вище — разом з їхніми найближчими радниками. Скликав зустріч міністр оборони Піт Гегсет.

Офіційно причину зібрання спершу не повідомляли. За словами посадовця, Трамп не входив у початкові плани зустрічі, але згодом вирішив виступити. Він пояснив, що мова йтиме про «успіхи армії, добру форму та позитивні результати».

Втім, під час попереднього спілкування з журналістами в Овальному кабінеті президент, здається, не знав деталей: «Я там буду, якщо вони хочуть. Але чому це така велика подія?» — сказав він.

