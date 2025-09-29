Трамп выступит на срочно созванном Хегсетом совещании высшего военного руководства — AP

Президент США неожиданно решил выступить на срочно созванном совещании генералов и адмиралов, которое организовал министр обороны Пит Хегсет.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент США Дональд Трамп 30 сентября выступит на внеочередном совещании высшего военного руководства. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителя Белого дома.

В частности, на базу морской пехоты в Квантико (Вирджиния) срочно вызваны сотни генералов и адмиралов — от однозвёздочных и выше — вместе с их ближайшими советниками. Созвал встречу министр обороны Пит Хегсет.

Официально причину собрания сначала не сообщали. По словам должностного лица, Трамп не входил в первоначальные планы совещания, но позже решил выступить. Он пояснил, что речь пойдёт об «успехах армии, хорошей форме и позитивных результатах».

Однако во время предыдущего общения с журналистами в Овальном кабинете президент, кажется, не знал деталей: «Я там буду, если они хотят. Но почему это такое большое событие?» — сказал он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.