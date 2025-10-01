Практика судов
Думал, что это конец, — Павел Дуров заявил, что его пытались отравить в 2018 году

09:25, 1 октября 2025
Павел Дуров отметил, что сначала исчезли зрение и слух, затем стало трудно дышать, и все это сопровождалось очень острой болью.
Фото: скриншот
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, что пережил попытку отравления в 2018 году. Об этом он заявил в интервью подкастеру Лексу Фридману.

«Я приехал домой, открыл дверь арендованного таунхауса, где был странный сосед, и он что-то мне там оставил у двери. И через час, когда я уже лежал в кровати, а жил я один, мне стало очень плохо. Я почувствовал боль по всему телу. Я попытался встать и пойти в ванную. Но пока я шел туда, я почувствовал, что мое тело перестало слушаться», — сказал он.

Дуров отметил, что сначала исчезли зрение и слух, потом стало тяжело дышать, и все это сопровождалось очень резкой болью.

«Сердце, желудок, все сосуды. Это было трудно объяснить, но в одном я был уверен: «Ну вот и все». Я не мог дышать и ничего не видел. Была сильная боль, думал, это конец. Промелькнула мысль: «Ну, у меня была хорошая жизнь, я успел сделать пару дел». А потом я упал на пол, но этого не помню, потому что боль затмевала все. Потом я проснулся на полу на следующий день. Было светло. И я не могу встать, дикая слабость. Я посмотрел на руки и тело. По всему телу полопались сосуды», — сказал он.

По словам предпринимателя, тогда он решил не сообщать о ситуации даже своей команде, чтобы не вызвать панику.

При этом Дуров не уточнил, кого подозревает в попытке отравления.

Павел Дуров

