Думав, що це кінець, — Павло Дуров заявив, що його намагалися отруїти у 2018 році

09:25, 1 жовтня 2025
Павло Дуров зазначив, що спочатку зникли зір і слух, потім стало важко дихати, і все це супроводжувалося дуже гострим болем.
Фото: скріншот
Засновник месенджера Telegram Павло Дуров розповів, що пережив спробу отруєння 2018 року. Про це він заявив в інтерв'ю подкастеру Лексу Фрідману.

«Я приїхав додому, відкрив двері орендованого таунхаусу, де був дивний сусід, і він щось мені там залишив біля дверей. І через годину, коли я вже лежав у ліжку, а жив я один, мені стало дуже погано. Я відчув біль по всьому тілу. Я спробував встати і піти у ванну. Але поки я йшов туди, я відчув, що моє тіло перестало слухатися», – сказав він.

Дуров зазначив, що спочатку зникли зір і слух, потім стало важко дихати, і все це супроводжувалося дуже гострим болем.

«Серце, шлунок, всі судини. Це було важко пояснити, але в одному я був упевнений: «Ну ось і все». Я не міг дихати і нічого не бачив. Був сильний біль, думав, це кінець. Промайнула думка: «Ну, у мене було хороше життя, я встиг зробити пару справ». А потім я впав на підлогу, але я цього не пам'ятаю, адже біль затьмарював все. Потім я прокинувся на підлозі наступного дня. Було світло. І я не можу встати, дика слабкість. Я подивився на руки і тіло. По всьому тілу лопнули судини», - сказав він.

За словами підприємця, тоді він вирішив не повідомляти про ситуацію навіть своїй команді, аби не викликати паніку.

При цьому Дуров не уточнив, кого підозрює у спробі отруєння.

Павло Дуров

