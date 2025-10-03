В Нидерландах суд обязал Meta изменить настройки ленты Facebook и Instagram

Суд обязал Meta позволить пользователям легко переключать ленту новостей на обычный хронологический порядок без рекламы и подбора контента по профилю.

В Нидерландах суд вынес решение, которое обязывает компанию Meta предоставить пользователям Facebook и Instagram более простой выбор ленты новостей без использования алгоритмического профилирования. Об этом сообщает Reuters.

Что постановил суд

Суд пришел к выводу, что дизайн платформ не соответствует требованиям Акта ЕС о цифровых услугах (DSA). Meta должна в течение двух недель обеспечить пользователям «прямой и простой» способ отказаться от персонализированной ленты с рекомендациями и выбрать хронологический или иной вариант без профилирования.

При этом выбор пользователя должен сохраняться, а не автоматически отменяться после закрытия приложения или веб-версии. Суд признал нынешнюю практику Meta «темным паттерном», который ограничивает свободу доступа к информации.

«Люди в Нидерландах не имеют достаточной возможности делать свободный и независимый выбор относительно использования рекомендательных систем», — говорится в решении.

Также суд подчеркнул важность этого вопроса накануне парламентских выборов в Нидерландах, которые состоятся 29 октября.

Реакция Meta

В Meta заявили, что будут обжаловать решение. Представительница компании подчеркнула, что Meta уже внесла существенные изменения в свои системы в соответствии с требованиями DSA и уведомила пользователей в Нидерландах о возможности пользоваться платформами без персонализации.

В компании также отметили, что подобные вопросы должны решаться на уровне Европейской комиссии, а не в судах отдельных стран:

«Такие процессы угрожают единому цифровому рынку и согласованному регуляторному подходу, который должен его поддерживать», — заявила представительница.

Позиция правозащитников

Иск против Meta подала нидерландская организация Bits of Freedom, занимающаяся защитой цифровых прав. В группе считают, что решение суда стало четким сигналом для компании: она обязана уважать выбор пользователей.

«Недопустимо, чтобы несколько американских технологических миллиардеров определяли, как мы видим мир», — подчеркнула представительница организации Маартье Кнаап.

