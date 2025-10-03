Практика судів
  1. У світі

У Нідерландах суд зобов’язав Meta змінити налаштування стрічки Facebook та Instagram

15:05, 3 жовтня 2025
Суд зобов’язав Meta дозволити користувачам легко перемикати стрічку новин на звичайний хронологічний порядок без реклами й підбору контенту за профілем.
У Нідерландах суд зобов’язав Meta змінити налаштування стрічки Facebook та Instagram
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Нідерландах суд ухвалив рішення, яке зобов’язує компанію Meta надати користувачам Facebook та Instagram простіший вибір стрічки новин без використання алгоритмічного профілювання. Про це повідомляє Reuters.

Що постановив суд

Суд дійшов висновку, що дизайн платформ не відповідає вимогам Акту ЄС про цифрові послуги (DSA). Meta має протягом двох тижнів забезпечити користувачам «прямий і простий» спосіб відмовитися від персоналізованої стрічки з рекомендаціями та обрати хронологічний або інший варіант без профілювання.

При цьому вибір користувача має зберігатися, а не автоматично скасовуватися після закриття застосунку чи вебверсії. Суд визнав нинішню практику Meta «темним патерном», що обмежує свободу доступу до інформації.

«Люди в Нідерландах не мають достатньої можливості робити вільний і незалежний вибір щодо використання рекомендованих систем», — зазначається в рішенні.

Також суд наголосив на важливості цього питання напередодні парламентських виборів у Нідерландах, які відбудуться 29 жовтня.

Реакція Meta

У Meta заявили, що оскаржуватимуть рішення. Представниця компанії наголосила, що Meta вже внесла значні зміни до своїх систем відповідно до вимог DSA та повідомила користувачів у Нідерландах про можливість користуватися платформами без персоналізації.

У компанії також підкреслили, що подібні питання мають вирішуватися на рівні Європейської комісії, а не в судах окремих країн:

«Такі процеси загрожують єдиному цифровому ринку та узгодженому регуляторному підходу, який має його підтримувати», — зазначила речниця.

Позиція правозахисників

Позов проти Meta подала нідерландська організація Bits of Freedom, що займається захистом цифрових прав. У групі вважають, що рішення суду стало чітким сигналом для компанії: вона зобов’язана поважати вибір користувачів.

«Неприпустимо, щоб кілька американських технологічних мільярдерів визначали, як ми бачимо світ», — наголосила представниця організації Маарт’є Кнаап.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд Facebook Instagram Meta

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Міжнародні партнери фінансують зарплати чиновників, але поки не згодилися фінансувати зарплати військових – чи може скорочення окладів посадовців до 80 тисяч забезпечити збільшення зарплат військових

Зарплати чиновників та посадовців фінансуються за кошти міжнародних партнерів, але партнери досі не вважають за доцільне фінансувати зарплати військовослужбовців.

Порядок регулярного оцінювання суддів, який ВККС прийняла 29 вересня, досі не опублікований

ВККС повідомила про те, що затвердила Порядок регулярного оцінювання суддів 29 вересня, однак відповідний документ досі відсутній на сайті Комісії.

На три посади членів Конкурсної комісії з добору членів ВККС по квоті РСУ є лише три претенденти

Відбирати членів ВККС хочуть два судді господарської юрисдикції та суддя у відставці.

Кабмін затвердив порядок надання безоплатної правової допомоги окремим українцям за кордоном

Також уряд вніс зміни до розрахунку матеріальної допомоги українцям за кордоном.

Збір детективами НАБУ інформації з камер спостереження «Безпечне місто» не є НСРД, бо інформація не була таємною – Верховний Суд

Адвокат вказував, що детективи НАБУ здійснили несанкціонований і незаконний доступ до вказаної системи, що свідчить про втручання у приватне життя та візуальне спостереження.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Лідія Ізовітова
    Лідія Ізовітова
    голова Національної асоціації адвокатів України
  • Олег Коліуш
    Олег Коліуш
    член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, суддя Вищого антикорупційного суду