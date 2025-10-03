У Нідерландах суд зобов’язав Meta змінити налаштування стрічки Facebook та Instagram

Суд зобов’язав Meta дозволити користувачам легко перемикати стрічку новин на звичайний хронологічний порядок без реклами й підбору контенту за профілем.

У Нідерландах суд ухвалив рішення, яке зобов’язує компанію Meta надати користувачам Facebook та Instagram простіший вибір стрічки новин без використання алгоритмічного профілювання. Про це повідомляє Reuters.

Що постановив суд

Суд дійшов висновку, що дизайн платформ не відповідає вимогам Акту ЄС про цифрові послуги (DSA). Meta має протягом двох тижнів забезпечити користувачам «прямий і простий» спосіб відмовитися від персоналізованої стрічки з рекомендаціями та обрати хронологічний або інший варіант без профілювання.

При цьому вибір користувача має зберігатися, а не автоматично скасовуватися після закриття застосунку чи вебверсії. Суд визнав нинішню практику Meta «темним патерном», що обмежує свободу доступу до інформації.

«Люди в Нідерландах не мають достатньої можливості робити вільний і незалежний вибір щодо використання рекомендованих систем», — зазначається в рішенні.

Також суд наголосив на важливості цього питання напередодні парламентських виборів у Нідерландах, які відбудуться 29 жовтня.

Реакція Meta

У Meta заявили, що оскаржуватимуть рішення. Представниця компанії наголосила, що Meta вже внесла значні зміни до своїх систем відповідно до вимог DSA та повідомила користувачів у Нідерландах про можливість користуватися платформами без персоналізації.

У компанії також підкреслили, що подібні питання мають вирішуватися на рівні Європейської комісії, а не в судах окремих країн:

«Такі процеси загрожують єдиному цифровому ринку та узгодженому регуляторному підходу, який має його підтримувати», — зазначила речниця.

Позиція правозахисників

Позов проти Meta подала нідерландська організація Bits of Freedom, що займається захистом цифрових прав. У групі вважають, що рішення суду стало чітким сигналом для компанії: вона зобов’язана поважати вибір користувачів.

«Неприпустимо, щоб кілька американських технологічних мільярдерів визначали, як ми бачимо світ», — наголосила представниця організації Маарт’є Кнаап.

