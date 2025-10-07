YouTube Music начал показывать переводы песен

Новая функция пока доступна для Premium-пользователей.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Компания Google начала ограниченное тестирование новой функции перевода текстов песен в приложении YouTube Music, которая будет служить для слушателей музыки на разных языках. Об этом сообщает Android Authority.

Ранее YouTube Music отображал тексты песен только на языке оригинала. Теперь в окне с лирикой появилась кнопка «Перевести», которая позволяет просмотреть машинный перевод текста под оригинальными строчками. По умолчанию система использует язык, установленный на устройстве пользователя, но его можно изменить в настройках приложения. Сейчас функция доступна только для подписчиков YouTube Premium.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.