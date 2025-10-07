YouTube Music почав показувати переклади пісень

Нова функція поки доступна для Premium-користувачів.

Компанія Google розпочала обмежене тестування нової функції перекладу текстів пісень у застосунку YouTube Music, яка слугуватиме для слухачів музики різними мовами. Про це повідомляє Android Authority.

Раніше YouTube Music відображав тексти пісень лише мовою оригіналу. Тепер у вікні з лірикою з’явилася кнопка «Перекласти», яка дозволяє переглянути машинний переклад тексту під оригінальними рядками. За замовчуванням система використовує мову, встановлену на пристрої користувача, але її можна змінити в налаштуваннях застосунку. Наразі функція доступна лише для передплатників YouTube Premium.

