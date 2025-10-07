В КНДР запретили операции по увеличению груди

Режим КНДР называет такие процедуры «антисоциалистическими» и угрожает суровыми наказаниями.

В Северной Корее ввели запрет на операции по увеличению груди, которые режим определил как «антисоциалистические». Об этом сообщает The New York Post.

Власти страны начали изъятие имплантов и хирургических инструментов, а врачам, выполняющим такие операции, и их клиенткам грозят серьезные наказания, вплоть до отправки в трудовые лагеря.

Кампанию инициировало Министерство юстиции Пхеньяна, которое заявило, что эстетические вмешательства являются проявлением «проникновения капиталистической моды в социалистическое общество».

По информации издания, в городе Саривон во время публичного судебного заседания двух женщин и одного врача заставили принять участие в трибунале, где были продемонстрированы изъятые импланты, силикон, деньги и другие доказательства «незаконной деятельности».

Также сообщается, что в Пхеньяне и его окрестностях действуют специальные группы, которые проводят «скрининги» женщин, подозреваемых в проведении таких операций.

