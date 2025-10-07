Практика судів
У КНДР заборонили операції зі збільшення грудей

07:54, 7 жовтня 2025
Режим КНДР називає такі процедури «антисоціалістичними» і погрожує суворими покараннями.
Фото: Daily Medical
У Північній Кореї запровадили заборону на операції зі збільшення грудей, які режим визначив як «антисоціалістичні». Про це повідомляє The New York Post.

Влада країни розпочала вилучення імплантів і хірургічних інструментів, а лікарям, які виконують такі операції, та їхнім клієнткам загрожують серйозні покарання, включно з відправленням до трудових таборів.

Кампанію ініціювало Міністерство юстиції Пхеньяна, яке заявило, що естетичні втручання є проявом «проникнення капіталістичної моди у соціалістичне суспільство».

За інформацією видання, у місті Сарівон під час публічного судового засідання двох жінок і одного лікаря змусили взяти участь у трибуналі, де були продемонстровані вилучені імпланти, силікон, гроші та інші докази «незаконної діяльності».

Також повідомляється, що в Пхеньяні та його околицях діють спеціальні групи, які проводять «скринінги» жінок, підозрюваних у проведенні таких операцій.

