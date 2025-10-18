В Финляндии около 50 машин попали в масштабное ДТП из-за тумана и гололеда, фото и видео

В результате аварии пострадали 12 человек.

На юге Финляндии десятки водителей стали участниками серии ДТП из-за сложных погодных условий. Об этом сообщает Yle.

В районе города Лахти был очень густой туман и нулевая температура, в результате чего возник малозаметный гололед на трассе. В этих условиях скользкой дороги и плохой видимости произошла серия "цепных" ДТП с участием десятков автомобилей.

Только в одной местности на Нелостие пострадали 40 автомобилей. В результате аварии пострадали 12 человек, двое из них госпитализированы в тяжелом состоянии.

Как сообщается, в аварию попала и журналистка Yle. По ее словам, туман упал очень неожиданно и дорога сразу превратилась в каток.

На другой дороге в направлении на Тампере опрокинулся грузовик с цистерной, там возникла цепная авария из десятка машин. Дорогу пришлось закрыть в обоих направлениях.

