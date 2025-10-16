Непрерывный поток законопроектов, реформирующих судебную власть, вредит общественному доверию – Венецианская комиссия

Постоянная институциональная нестабильность, когда реформы следуют за сменой политической власти, также может быть вредной для общественного доверия к судебной власти как независимого и беспристрастного института, подчеркивает Венецианская комиссия.

Постоянное фрагментарное реформирование судебной власти вредит общественному доверию. На это указала Венецианская комиссия в заключении относительно законопроектов о применении дисциплинарных процедур к судьям и проверке деклараций добропорядочности на пленарном заседании 9-10 октября 2025 года. Речь идет о законопроектах 13137 и 13137-1 об усовершенствовании дисциплинарных процедур, а также законопроекте 13165-2 об усовершенствовании деклараций добропорядочности судей и семейных связей.

Так, в общих замечаниях относительно «судебных реформ и необходимости стабильной судебной системы» Венецианская комиссия отмечает, что, как и в предыдущих случаях, «сожалеет, что нет целостного подхода к реформе судебной власти в Украине».

«Судебная система Украины подвергалась многочисленным изменениям в течение последних лет, часто в результате множества законопроектов, касающихся конкретных аспектов, часто поспешно, что приводит к фрагментированному подходу.

Понятно, что эффективная система судейской дисциплины способствует доверию общественности к осуществлению правосудия. Учитывая низкое доверие к судебной власти, этот вопрос заслуживает приоритетного внимания, и Венецианская комиссия и Генеральный директорат по правам человека и верховенству права Совета Европы (DGI) приветствуют усилия украинского законодателя по усовершенствованию системы.

Тем не менее, Комиссия и DGI повторяют, что непрерывный поток законопроектов, реформирующих судебную власть, может быть вредным для общественного доверия к судебной власти как независимого и беспристрастного института. Принцип стабильности и последовательности закона, как основной элемент верховенства права, требует стабильности в судебной системе», – указано в заключении.

Хотя судебные реформы в Украине считались необходимыми для повышения общественного доверия к судебной системе, постоянная институциональная нестабильность, когда реформы следуют за сменой политической власти, также может быть вредной для общественного доверия к судебной власти как независимого и беспристрастного института, подчеркивает Венецианская комиссия.

В этой связи, во время онлайн-встреч докладчикам было сообщено, что внедрение некоторых судебных реформ, проведенных в течение последних лет, до сих пор незавершено, включая те, что касаются дисциплинарных процедур. В этой ситуации необходимо предоставить убедительные обоснования для еще одной реформы.

Кроме того, реформы фундаментальных государственных институтов, таких как судебная власть, должны осуществляться только после надлежащего анализа текущей ситуации и возможного влияния нового законодательства, которые демонстрируют необходимость предложенных изменений.

Необходимо осуществлять законодательную деятельность с комплексным и последовательным подходом при внесении дальнейших изменений в нормативную базу, регулирующую судебную власть, на основе надлежащего анализа ситуации и с уважением к необходимости прозрачного и инклюзивного диалога со всеми заинтересованными сторонами при изменении правовой базы. Эти предпосылки одинаково применимы к законопроекту, исходящему от парламентской группы.

Хотя Венецианская Комиссия и DGI признают необходимость усовершенствования положений относительно дисциплинарных процедур против судей и относительно их деклараций добропорядочности и семейных связей, они сожалеют, что эти поправки не принимаются как часть большего, более целостного подхода.

С помощью рассматриваемых законодательных инициатив Украина пытается выполнить обязательства и условия, о которых она договорилась с ЕС. Однако Венецианская Комиссия и DGI хотели бы повторить, что эта законодательная инициатива может быть успешной, только если различные заинтересованные стороны эффективно вовлечены в подготовку законодательной инициативы и если надлежащее обоснование предложенных поправок предоставлено в пояснительной записке к законодательной инициативе.

Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» публиковала рекомендации Венецианской комиссии, изложенные в указанном заключении.

Автор: Наталя Мамченко

