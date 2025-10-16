Венецианская комиссия рекомендовала ограничить право подавать жалобы на судей и отменить направление в НШСУ как меру ответственности

Венецианская комиссия также рекомендовала установить исчерпывающий перечень сведений, которые может запрашивать ВККС в рамках проверки добропорядочности судьи

Венецианская комиссия приняла заключение относительно законопроектов о применении дисциплинарных процедур к судьям и проверке деклараций добропорядочности на пленарном заседании 9–10 октября 2025 года.

Напомним, 29 мая Высший совет правосудия обратился с запросом к Венецианской комиссии относительно законопроектов №13137 и №13137-1 о внесении изменений в Закон «О судоустройстве и статусе судей» относительно усовершенствования дисциплинарных и иных процедур, а также законопроекта №13165-2 относительно усовершенствования деклараций добропорядочности судей и семейных связей.

Комиссия решила подготовить это Заключение совместно с Генеральным директоратом по правам человека и верховенству права Совета Европы (DGI).

В июле делегация Венецианской комиссии и DGI провела онлайн-встречи с представителями ВСП, Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики, народными депутатами от большинства и оппозиции, Верховного Суда, ВККС, Совета судей, Национальной ассоциации адвокатов, Общественного совета добропорядочности, а также представителями международного сообщества и организаций гражданского общества.

В Заключении Венецианская комиссия и DGI представляют следующие ключевые рекомендации с учетом необходимости реформы судебной системы:

Дальнейший пересмотр оснований для дисциплинарной ответственности, расширение охвата грубой небрежности и/или умысла на все дисциплинарные основания, указанные в статье 106 Закона о судоустройстве и статусе судей. Некоторые основания дисциплинарной ответственности следует пересмотреть, в частности те, что касаются поведения, которое «позорит статус судьи или подрывает авторитет правосудия». Основания дисциплинарной ответственности, сформулированные чрезмерно расплывчато или слишком широко, должны быть конкретизированы.

Отмена или, по крайней мере, пересмотр разграничения между незначительными, серьезными и существенными дисциплинарными проступками, обеспечив предсказуемость и правовую определенность классификации. Связь между основаниями дисциплинарной ответственности и соответствующими санкциями должна быть уточнена, а негативные последствия дисциплинарного проступка судьи не должны определяться по критериям, утвержденным Высшим советом правосудия, а должны быть закреплены в законодательных нормах. Положения статей 106 и 109 Закона о судоустройстве не следует применять одновременно, чтобы избежать нарушения принципа ne bis in idem (запрета двойного наказания).

Следует отменить направление судьи на обучение в Национальную школу судей Украины.

Право подавать дисциплинарные жалобы на судью следует ограничить лицами, которых непосредственно затронули действия судьи, либо теми, кто имеет определенный «законный интерес» в деле. Предлагаемые положения, предоставляющие отдельным институтам, в частности Верховной Раде, право подавать дисциплинарные жалобы, а также положения, согласно которым дисциплинарное производство может быть начато на основании отдельного постановления вышестоящего суда по результатам апелляционного рассмотрения, не должны быть приняты.

Формулировку статьи 107 законопроекта следует пересмотреть, чтобы гарантировать, что граждане несут ответственность только за заведомое предоставление ложной информации в дисциплинарных жалобах, и чтобы от них не требовалось самостоятельно классифицировать правонарушение или предоставлять информацию о его негативных последствиях. Любые меры против лиц, подавших заведомо безосновательную дисциплинарную жалобу, должны ограничиваться уплатой сбора, который взимается только после установления факта подачи необоснованных жалоб, быть ограничен во времени, а также возвращаться и отменяться в случае, если против судьи в итоге возбуждено дисциплинарное производство. Размер сборов должен быть соразмерным и не ограничивать доступ к правосудию для обычных граждан или представителей гражданского общества.

Если дисциплинарное производство инициирует Дисциплинарная палата ВСП, ее члены должны быть отстранены от рассмотрения дела и не участвовать в голосовании.

Необходимо гармонизировать положения об исполнении дисциплинарных решений, которые, в случае обжалования, должны вступать в силу только после окончательного рассмотрения апелляции. Если существуют веские основания для исключительного немедленного исполнения, они должны быть четко и узко определены законом.

Воздержаться от введения временного отстранения судьи на время дисциплинарного производства из-за риска злоупотреблений. Временное отстранение судьи в рамках дисциплинарного производства должно основываться на конкретных обстоятельствах дела, а не только на тяжести предполагаемых нарушений. Кроме того, объективные основания для такого отстранения должны быть четко определены в законе. Основания для обжалования и отмены решения ВСП о временном отстранении судьи не должны ограничиваться только процедурными вопросами, а действие отстранения не должно исполняться во время апелляционного производства. Если существуют веские основания для немедленного исполнения, они также должны быть узко определены законом и применяться с учетом интересов сторон процесса.

Учитывая важность и возможные последствия проверки Высшей квалификационной комиссией судей (ВККС) деклараций добропорядочности и семейных связей, основные принципы и гарантии этой процедуры должны быть урегулированы на законодательном уровне. Несвоевременная подача или неподача декларации добропорядочности и/или декларации о семейных связях, а также предоставление ложной и/или неполной информации в таких декларациях должны рассматриваться как серьезные или даже существенные дисциплинарные проступки с четким разграничением в каждом случае.

Венецианская комиссия и DGI также советуют обеспечить большую точность в законодательном урегулировании оснований дисциплинарной ответственности, связанных с необоснованными или чрезмерно длительными задержками (в рассмотрении дел — прим. ред.), чтобы избежать привлечения отдельных судей к ответственности за системные недостатки судебной системы.

Кроме того, только неправомерное вмешательство других судей в процесс отправления правосудия должно влечь дисциплинарную ответственность. Пороговые значения, предусмотренные в законопроекте, кажутся чрезмерно высокими, учитывая относительно низкий официальный прожиточный минимум и среднюю заработную плату в Украине, и должны быть пересмотрены.

Положение законопроекта, согласно которому проступок, связанный с невозможностью подтвердить законность происхождения имущества, применяется только к имуществу, приобретенному после назначения на должность судьи, является сомнительным.

Запрет для судей, подвергнутых дисциплинарным санкциям, участвовать в конкурсе на должность в другом суде, должен распространяться только на случаи серьезных проступков.

В законе о судоустройстве следует четко установить переходные положения относительно обратной силы новых, более строгих санкций.

Что касается дисциплинарных процедур, рекомендуется предусмотреть в законе исчерпывающий перечень обоснованных критериев для определения приоритетности рассмотрения дисциплинарных дел.

В случае временного отстранения судьи Венецианская комиссия и DGI рекомендуют установить минимальный срок для уведомления судьи, а также предоставить ему возможность просить об отсрочке решения ВСП при наличии обоснованных обстоятельств. Поскольку действующие поправки предусматривают срок в 7 дней с момента принятия решения до уведомления судьи, решение о временном отстранении судьи не должно вступать в силу с момента его принятия, а только с момента уведомления.

Венецианская комиссия и DGI также рекомендуют установить исчерпывающий перечень сведений, которые может запрашивать ВККС в рамках проверки добропорядочности. Поскольку закон не содержит исключений относительно обнародования деклараций добропорядочности, эти исключения следует четко определить.

