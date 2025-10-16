Венецианская комиссия рекомендовала ограничить право подавать жалобы на судей и отменить направление в НШСУ как меру ответственности

12:52, 16 октября 2025
Венецианская комиссия также рекомендовала установить исчерпывающий перечень сведений, которые может запрашивать ВККС в рамках проверки добропорядочности судьи
Венецианская комиссия приняла заключение относительно законопроектов о применении дисциплинарных процедур к судьям и проверке деклараций добропорядочности на пленарном заседании 9–10 октября 2025 года.
Напомним, 29 мая Высший совет правосудия обратился с запросом к Венецианской комиссии относительно законопроектов №13137 и №13137-1 о внесении изменений в Закон «О судоустройстве и статусе судей» относительно усовершенствования дисциплинарных и иных процедур, а также законопроекта №13165-2 относительно усовершенствования деклараций добропорядочности судей и семейных связей.
Комиссия решила подготовить это Заключение совместно с Генеральным директоратом по правам человека и верховенству права Совета Европы (DGI).
В июле делегация Венецианской комиссии и DGI провела онлайн-встречи с представителями ВСП, Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики, народными депутатами от большинства и оппозиции, Верховного Суда, ВККС, Совета судей, Национальной ассоциации адвокатов, Общественного совета добропорядочности, а также представителями международного сообщества и организаций гражданского общества.
В Заключении Венецианская комиссия и DGI представляют следующие ключевые рекомендации с учетом необходимости реформы судебной системы:
- Дальнейший пересмотр оснований для дисциплинарной ответственности, расширение охвата грубой небрежности и/или умысла на все дисциплинарные основания, указанные в статье 106 Закона о судоустройстве и статусе судей. Некоторые основания дисциплинарной ответственности следует пересмотреть, в частности те, что касаются поведения, которое «позорит статус судьи или подрывает авторитет правосудия». Основания дисциплинарной ответственности, сформулированные чрезмерно расплывчато или слишком широко, должны быть конкретизированы.
- Отмена или, по крайней мере, пересмотр разграничения между незначительными, серьезными и существенными дисциплинарными проступками, обеспечив предсказуемость и правовую определенность классификации. Связь между основаниями дисциплинарной ответственности и соответствующими санкциями должна быть уточнена, а негативные последствия дисциплинарного проступка судьи не должны определяться по критериям, утвержденным Высшим советом правосудия, а должны быть закреплены в законодательных нормах. Положения статей 106 и 109 Закона о судоустройстве не следует применять одновременно, чтобы избежать нарушения принципа ne bis in idem (запрета двойного наказания).
- Следует отменить направление судьи на обучение в Национальную школу судей Украины.
- Право подавать дисциплинарные жалобы на судью следует ограничить лицами, которых непосредственно затронули действия судьи, либо теми, кто имеет определенный «законный интерес» в деле. Предлагаемые положения, предоставляющие отдельным институтам, в частности Верховной Раде, право подавать дисциплинарные жалобы, а также положения, согласно которым дисциплинарное производство может быть начато на основании отдельного постановления вышестоящего суда по результатам апелляционного рассмотрения, не должны быть приняты.
- Формулировку статьи 107 законопроекта следует пересмотреть, чтобы гарантировать, что граждане несут ответственность только за заведомое предоставление ложной информации в дисциплинарных жалобах, и чтобы от них не требовалось самостоятельно классифицировать правонарушение или предоставлять информацию о его негативных последствиях. Любые меры против лиц, подавших заведомо безосновательную дисциплинарную жалобу, должны ограничиваться уплатой сбора, который взимается только после установления факта подачи необоснованных жалоб, быть ограничен во времени, а также возвращаться и отменяться в случае, если против судьи в итоге возбуждено дисциплинарное производство. Размер сборов должен быть соразмерным и не ограничивать доступ к правосудию для обычных граждан или представителей гражданского общества.
- Если дисциплинарное производство инициирует Дисциплинарная палата ВСП, ее члены должны быть отстранены от рассмотрения дела и не участвовать в голосовании.
- Необходимо гармонизировать положения об исполнении дисциплинарных решений, которые, в случае обжалования, должны вступать в силу только после окончательного рассмотрения апелляции. Если существуют веские основания для исключительного немедленного исполнения, они должны быть четко и узко определены законом.
- Воздержаться от введения временного отстранения судьи на время дисциплинарного производства из-за риска злоупотреблений. Временное отстранение судьи в рамках дисциплинарного производства должно основываться на конкретных обстоятельствах дела, а не только на тяжести предполагаемых нарушений. Кроме того, объективные основания для такого отстранения должны быть четко определены в законе. Основания для обжалования и отмены решения ВСП о временном отстранении судьи не должны ограничиваться только процедурными вопросами, а действие отстранения не должно исполняться во время апелляционного производства. Если существуют веские основания для немедленного исполнения, они также должны быть узко определены законом и применяться с учетом интересов сторон процесса.
- Учитывая важность и возможные последствия проверки Высшей квалификационной комиссией судей (ВККС) деклараций добропорядочности и семейных связей, основные принципы и гарантии этой процедуры должны быть урегулированы на законодательном уровне. Несвоевременная подача или неподача декларации добропорядочности и/или декларации о семейных связях, а также предоставление ложной и/или неполной информации в таких декларациях должны рассматриваться как серьезные или даже существенные дисциплинарные проступки с четким разграничением в каждом случае.
- Венецианская комиссия и DGI также советуют обеспечить большую точность в законодательном урегулировании оснований дисциплинарной ответственности, связанных с необоснованными или чрезмерно длительными задержками (в рассмотрении дел — прим. ред.), чтобы избежать привлечения отдельных судей к ответственности за системные недостатки судебной системы.
- Кроме того, только неправомерное вмешательство других судей в процесс отправления правосудия должно влечь дисциплинарную ответственность. Пороговые значения, предусмотренные в законопроекте, кажутся чрезмерно высокими, учитывая относительно низкий официальный прожиточный минимум и среднюю заработную плату в Украине, и должны быть пересмотрены.
- Положение законопроекта, согласно которому проступок, связанный с невозможностью подтвердить законность происхождения имущества, применяется только к имуществу, приобретенному после назначения на должность судьи, является сомнительным.
- Запрет для судей, подвергнутых дисциплинарным санкциям, участвовать в конкурсе на должность в другом суде, должен распространяться только на случаи серьезных проступков.
- В законе о судоустройстве следует четко установить переходные положения относительно обратной силы новых, более строгих санкций.
- Что касается дисциплинарных процедур, рекомендуется предусмотреть в законе исчерпывающий перечень обоснованных критериев для определения приоритетности рассмотрения дисциплинарных дел.
- В случае временного отстранения судьи Венецианская комиссия и DGI рекомендуют установить минимальный срок для уведомления судьи, а также предоставить ему возможность просить об отсрочке решения ВСП при наличии обоснованных обстоятельств. Поскольку действующие поправки предусматривают срок в 7 дней с момента принятия решения до уведомления судьи, решение о временном отстранении судьи не должно вступать в силу с момента его принятия, а только с момента уведомления.
- Венецианская комиссия и DGI также рекомендуют установить исчерпывающий перечень сведений, которые может запрашивать ВККС в рамках проверки добропорядочности. Поскольку закон не содержит исключений относительно обнародования деклараций добропорядочности, эти исключения следует четко определить.
