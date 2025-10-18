Практика судов
Обворовал женщину, которая была без сознания — в Николаеве осудили мужчину за серию краж

20:17, 18 октября 2025
Рецидивист совершил несколько краж за год в разных районах Николаева.
Обворовал женщину, которая была без сознания — в Николаеве осудили мужчину за серию краж
В Центральном районном суде города Николаева объявлен приговор 46-летнему жителю, который признан виновным в ряде имущественных преступлений. Его действия квалифицированы по ч.2 ст.190 и ч.4 ст.185 Уголовного кодекса Украины. Известно, что у мужчины уже были судимости за подобные правонарушения. Об этом рассказали в суде.

Как установило следствие, серия краж продолжалась с августа 2023 по май 2025 года.

В январе 2024 года он находился в кафе, где употреблял алкогольные напитки вместе со своей 43-летней знакомой. Через некоторое время последняя заснула и он снял с ее руки три кольца и золотой браслет.

В феврале того же года, обвиняемый находился в палате в одной из городских больниц, он попросил под предлогом необходимости позвонить мобильный телефон соседа по палате. После чего, убедившись, что за ним никто не наблюдает, покинул медицинское учреждение.

В мае 2025 года, в вечернее время суток, обвиняемый увидел лежавшую на земле без сознания 56-летнюю женщину. Он осмотрел ее сумку, забрал мобильный телефон оттуда и оставил место совершения уголовного правонарушения.

Во время судебного заседания обвиняемый признал свою вину и заявил о раскаянии, однако это не повлияло на строгость приговора. Суд, учитывая обстоятельства дела и рецидив, назначил окончательное наказание – 5 лет и 4 месяца лишения свободы.

суд Николаев приговор

