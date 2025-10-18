Практика судів
Обікрав непритомну жінку — у Миколаєві засудили чоловіка за серію крадіжок

20:17, 18 жовтня 2025
Рецидивіст скоїв кілька крадіжок за рік у різних районах Миколаєва.
Обікрав непритомну жінку — у Миколаєві засудили чоловіка за серію крадіжок
У Центральному районному суді міста Миколаєва оголошено вирок 46-річному мешканцю, якого визнано винним у низці майнових злочинів. Його дії кваліфіковано за ч.2 ст.190 та ч.4 ст.185 Кримінального кодексу України. Відомо, що чоловік уже мав судимості за подібні правопорушення. Про це розповіли у суді.

Як встановило слідство, серія крадіжок тривала з серпня 2023 до травня 2025 року.

В січні 2024 року, він перебував в кафе, де вживав алкогольні напої разом зі своєю 43-річною знайомою. Через деякий час остання заснула і він зняв з її руки три каблучки та золотий браслет.

У лютому того ж року, обвинувачений перебував в палаті в одній з міських лікарень, він попросив, під приводом необхідності зателефонувати, мобільний телефон сусіда по палаті. Після чого, переконавшись, що за ним ніхто не спостерігає, залишив медичний заклад.

В травні 2025 року, в вечірній час доби, обвинувачений побачив непритомну 56-річну жінку, яка лежала на землі. Він оглянув її сумку, забрав звідти мобільний телефон та залишив місце вчинення кримінального правопорушення.

Під час судового засідання обвинувачений визнав свою провину та заявив про каяття, однак це не вплинуло на суворість вироку. Суд, врахувавши обставини справи та рецидив, призначив остаточне покарання — 5 років і 4 місяці позбавлення волі.

суд Миколаїв вирок

