Пенсии в Украине — как часто пенсионерам с ВОТ нужно проходить идентификацию

Пенсионеры, которые находятся на временно оккупированных территориях, обязаны пройти физическую идентификацию до 31 декабря текущего года.

Пенсионный фонд напоминает периодичность прохождения идентификации пенсионерам с оккупированных территорий.

Отмечается, что пенсионерам, проходившим физическую идентификацию в 2025 году через видеосвязь, не нужно проходить ее повторно до 31 декабря. Ежегодная идентификация обязательна только для лиц, временно проживающих за границей или на временно оккупированных территориях, и только в том случае, если она еще не была проведена.

В случае успешной установки личности во время видеоконференции повторная идентификация не требуется. Проверить факт прохождения идентификации можно в личном кабинете на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда, воспользовавшись сервисом «Моя идентификация», где указана дата и способ ее проведения.

В то же время отмечается: выплаты производятся только тем лицам, которые не получают пенсию или страховые выплаты от РФ.

