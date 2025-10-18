Пенсії в Україні — як часто пенсіонерам з ТОТ потрібно проходити ідентифікацію

Пенсіонери, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, зобов’язані пройти фізичну ідентифікацію до 31 грудня поточного року.

Пенсійний фонд нагадує періодичність проходження ідентифікації пенсіонерам з окупованих територій.

Зазначається, що пенсіонерам, які проходили фізичну ідентифікацію у 2025 році через відеозв’язок, не потрібно проходити її повторно до 31 грудня. Щорічна ідентифікація обов’язкова лише для осіб, які тимчасово проживають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях, і лише в тому разі, якщо її ще не було проведено.

У разі успішного встановлення особи під час відеоконференції повторна ідентифікація не потрібна. Перевірити факт проходження ідентифікації можна в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду, скориставшись сервісом «Моя ідентифікація», де зазначено дату та спосіб її проведення.

Водночас наголошується: виплати здійснюються лише тим особам з ТОТ, які не отримують пенсію чи страхові виплати від РФ.

