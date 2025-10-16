Ссылка на военное положение не освобождает орган местного самоуправления от обязанности защищать культурное наследие: позиция Верховного Суда

Разработка историко-архитектурного опорного плана является обязательной для населенных пунктов, внесенных в Список исторических населенных мест Украины.

Фото С. Кравчук

Ровенская областная прокуратура обратилась в суд с иском к Ровенскому городскому совету, в котором просила признать противоправной многолетнюю бездеятельность Городского совета и обязать разработать и утвердить историко-архитектурный опорный план города Ровно, ссылаясь на то, что город Ровно еще в 2001 году был включен в Список исторических населенных мест Украины, что обязывает органы местного самоуправления разработать и утвердить историко-архитектурный опорный план.

Прокурор утверждал, что Ровенский городской совет годами не выполнял эту обязанность, хотя в 2016-2017 годах были заключены договоры на разработку историко-архитектурного опорного плана, однако такие договоры не были выполнены, а один из них расторгли по инициативе исполнительного органа Городского совета. Впоследствии Ровенский городской совет утверждал программы на 2019-2022 и 2023-2026 годы, где разработка плана была предусмотрена, однако с 2019 года на это не выделялось никакого финансирования. При этом, по мнению прокурора, в 2023 году Городской совет направлял миллионы гривен на неприоритетные в условиях военного положения проекты, например, реконструкцию стоянки и озеленение.

Ровенский окружной административный суд решением от 02 августа 2024 года, оставленным без изменений постановлением Восьмого апелляционного административного суда от 21 ноября 2024 года, удовлетворил иск Прокурора. Суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу, что Ровенский городской совет допустил длительную противоправную бездеятельность, поскольку, несмотря на заключенные в 2016-2017 годах договоры на разработку плана и принятие программ на 2019-2026 годы, не обеспечил завершение этих работ и не выделил необходимое финансирование.

Верховный Суд постановлением от 20 мая 2025 года оставил кассационную жалобу Ровенского городского совета без удовлетворения, а решения судов первой и апелляционной инстанций – без изменений.

Суд кассационной инстанции подчеркнул, что Прокурор подал иск с учетом общественно значимого интереса в охране исторической среды города Ровно, в то время как охрана культурного наследия является приоритетной задачей органов власти, закрепленной в Конституции Украины и Рамочной конвенции Совета Европы о значении культурного наследия для общества, подписанной Украиной 31 октября 2007 года, ратифицированной 19 сентября 2013 года. Длительное невыполнение местных программ на 2019-2026 годы о создании соответствующей градостроительной документации, отсутствие финансирования и организационных мероприятий свидетельствуют о противоправной бездеятельности, которая может привести к необратимым потерям культурного наследия.

Ровенский городской совет, имея исключительные полномочия по утверждению бюджета и выделению средств на градостроительные проекты, не выполнил возложенных на него обязанностей. При этом, отсутствие финансирования, непринятие организационных мер и направление ресурсов на менее приоритетные проекты подтверждают противоправный характер бездеятельности.

Правовые выводы Верховного Суда:

Разработка историко-архитектурного опорного плана является обязательной для населенных пунктов, внесенных в Список исторических населенных мест Украины.

Ответственность за обеспечение разработки градостроительной документации несет соответствующий совет, поскольку именно этот орган принимает решение о выделении финансирования из местного бюджета.

Многолетнее непринятие мер для выполнения прямого требования закона, в частности систематическое невыделение финансирования под принятые программы, составляет противоправную бездеятельность соответствующего органа местного самоуправления.

Ссылка совета на военное положение не является безусловным оправданием невыполнения обязанностей, поскольку такой субъект властных полномочий должен доказать объективную невозможность совершения соответствующих действий.

Постановление Верховного Суда от 20 мая 2025 года по делу №460/5285/24 (административное производство № К/990/46756/24).

Автор: Наталя Мамченко

