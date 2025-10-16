Ссылка на военное положение не освобождает орган местного самоуправления от обязанности защищать культурное наследие: позиция Верховного Суда

Ровенская областная прокуратура обратилась в суд с иском к Ровенскому городскому совету, в котором просила признать противоправной многолетнюю бездеятельность Городского совета и обязать разработать и утвердить историко-архитектурный опорный план города Ровно, ссылаясь на то, что город Ровно еще в 2001 году был включен в Список исторических населенных мест Украины, что обязывает органы местного самоуправления разработать и утвердить историко-архитектурный опорный план.
Прокурор утверждал, что Ровенский городской совет годами не выполнял эту обязанность, хотя в 2016-2017 годах были заключены договоры на разработку историко-архитектурного опорного плана, однако такие договоры не были выполнены, а один из них расторгли по инициативе исполнительного органа Городского совета. Впоследствии Ровенский городской совет утверждал программы на 2019-2022 и 2023-2026 годы, где разработка плана была предусмотрена, однако с 2019 года на это не выделялось никакого финансирования. При этом, по мнению прокурора, в 2023 году Городской совет направлял миллионы гривен на неприоритетные в условиях военного положения проекты, например, реконструкцию стоянки и озеленение.
Ровенский окружной административный суд решением от 02 августа 2024 года, оставленным без изменений постановлением Восьмого апелляционного административного суда от 21 ноября 2024 года, удовлетворил иск Прокурора. Суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу, что Ровенский городской совет допустил длительную противоправную бездеятельность, поскольку, несмотря на заключенные в 2016-2017 годах договоры на разработку плана и принятие программ на 2019-2026 годы, не обеспечил завершение этих работ и не выделил необходимое финансирование.
Верховный Суд постановлением от 20 мая 2025 года оставил кассационную жалобу Ровенского городского совета без удовлетворения, а решения судов первой и апелляционной инстанций – без изменений.
Суд кассационной инстанции подчеркнул, что Прокурор подал иск с учетом общественно значимого интереса в охране исторической среды города Ровно, в то время как охрана культурного наследия является приоритетной задачей органов власти, закрепленной в Конституции Украины и Рамочной конвенции Совета Европы о значении культурного наследия для общества, подписанной Украиной 31 октября 2007 года, ратифицированной 19 сентября 2013 года. Длительное невыполнение местных программ на 2019-2026 годы о создании соответствующей градостроительной документации, отсутствие финансирования и организационных мероприятий свидетельствуют о противоправной бездеятельности, которая может привести к необратимым потерям культурного наследия.
Ровенский городской совет, имея исключительные полномочия по утверждению бюджета и выделению средств на градостроительные проекты, не выполнил возложенных на него обязанностей. При этом, отсутствие финансирования, непринятие организационных мер и направление ресурсов на менее приоритетные проекты подтверждают противоправный характер бездеятельности.
Правовые выводы Верховного Суда:
Постановление Верховного Суда от 20 мая 2025 года по делу №460/5285/24 (административное производство № К/990/46756/24).
