В Киеве пока не будут включать отопление в домах из-за теплой погоды — КГГА

Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев объяснил, что синоптики прогнозируют температуру + 16 градусов, поэтому погода позволяет пока отопление не включать.

В Киеве еще не стартовал отопительный сезон в жилом фонде из-за благоприятной температуры воздуха. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев в эфире «Киев24».

По его словам, на улице достаточно тепло, как для середины октября, а в ближайшие дни синоптики прогнозируют до +16°C. Это позволяет отложить запуск отопления в домах.

"Технически мы готовы начать отопительный сезон в любой момент", - заверил Пантелеев.

Он добавил, что садики, больницы и другие социальные учреждения уже обеспечены теплом.

Чиновник также отметил, что газ следует использовать осторожно, учитывая риски из-за возможных атак РФ.

