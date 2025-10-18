У Києві поки не вмикатимуть опалення в будинках через теплу погоду — КМДА

Заступник голови КМДА Петро Пантелєєв пояснив, що синоптики прогнозують температуру + 16 градусів, тож погода дозволяє поки опалення не вмикати.

У Києві ще не стартував опалювальний сезон у житловому фонді через сприятливу температуру повітря. Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелєєв в ефірі «Київ24».

За його словами, наразі на вулиці досить тепло, як для середини жовтня, а найближчими днями синоптики прогнозують до +16°C. Це дозволяє відкласти запуск опалення у будинках.

«Технічно ми готові розпочати опалювальний сезон у будь-який момент», — запевнив Пантелєєв.

Він додав, що садочки, лікарні та інші соціальні установи вже забезпечені теплом.

Посадовець також зауважив, що газ слід використовувати обережно, враховуючи ризики через можливі атаки РФ.

