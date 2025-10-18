В Днепре открыли цифровой офис ГРАГС: услуги можно получить онлайн

Цифровой офис в Днепре стал третьим в Украине — подобные уже работают в Киеве и Львове.

В Днепре начал работу цифровой офис государственной регистрации актов гражданского состояния. Как отмечают в Минюсте, новый цифровой офис обеспечивает гражданам быстрый и удобный доступ к услугам регистрации актов гражданского состояния, минимизирует бумажный документооборот и сокращает время обслуживания.

Первыми, кто воспользовался новым сервисом, стали Роман и Анна — пара, которая зарегистрировала брак онлайн. Роман — военнослужащий ВСУ, и благодаря приложению «Армия+» они смогли выбрать удобную дату для церемонии.

Цифровой офис в Днепре стал третьим подобным отделением ДРАЦС в Украине. Такие центры уже успешно функционируют в Киеве и Львове. Они позволяют получать услуги без личных визитов в государственные учреждения: все этапы — от идентификации личности до подписания документов — происходят полностью онлайн. Доступ к сервисам имеют украинцы из любой точки мира через Интернет, портал «Дия» или с помощью квалифицированной электронной подписи.

