Практика судов
  1. В Украине

В Днепре открыли цифровой офис ГРАГС: услуги можно получить онлайн

19:58, 18 октября 2025
Цифровой офис в Днепре стал третьим в Украине — подобные уже работают в Киеве и Львове.
В Днепре открыли цифровой офис ГРАГС: услуги можно получить онлайн
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Днепре начал работу цифровой офис государственной регистрации актов гражданского состояния. Как отмечают в Минюсте, новый цифровой офис обеспечивает гражданам быстрый и удобный доступ к услугам регистрации актов гражданского состояния, минимизирует бумажный документооборот и сокращает время обслуживания.

Первыми, кто воспользовался новым сервисом, стали Роман и Анна — пара, которая зарегистрировала брак онлайн. Роман — военнослужащий ВСУ, и благодаря приложению «Армия+» они смогли выбрать удобную дату для церемонии.

Цифровой офис в Днепре стал третьим подобным отделением ДРАЦС в Украине. Такие центры уже успешно функционируют в Киеве и Львове. Они позволяют получать услуги без личных визитов в государственные учреждения: все этапы — от идентификации личности до подписания документов — происходят полностью онлайн. Доступ к сервисам имеют украинцы из любой точки мира через Интернет, портал «Дия» или с помощью квалифицированной электронной подписи.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

минюст Днепр

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Европарламент подал в Суд ЕС на Еврокомиссию из-за размораживания средств для Виктора Орбана при голосовании за помощь Украине в 2023 году

Европарламент обвиняет Еврокомиссию в том, что та руководствовалась политической целесообразностью, решив разморозить средства для Венгрии, когда потребовался голос Виктора Орбана при голосовании за помощь Украине в 2023 году, несмотря на проблемы с верховенством права в Венгрии.

Елена Шуляк рассказала, при каких условиях в Украине могут начать снос «хрущевок»

Распространенный миф о «силовом выселении» не соответствует действительности, а международная практика предусматривает согласие большинства жильцов для этого, акцентировала Елена Шуляк.

Кабмин обновил правила мобилизации ресурсов и действий власти в случае эвакуации населения

Правительственное постановление предусматривает создание транзитных центров и обязанность местных властей привлекать для эвакуации населения транспорт всех форм собственности — как государственный, так и частный.

Непрерывный поток законопроектов, реформирующих судебную власть, вредит общественному доверию – Венецианская комиссия

Постоянная институциональная нестабильность, когда реформы следуют за сменой политической власти, также может быть вредной для общественного доверия к судебной власти как независимого и беспристрастного института, подчеркивает Венецианская комиссия.

Ссылка на военное положение не освобождает орган местного самоуправления от обязанности защищать культурное наследие: позиция Верховного Суда

Разработка историко-архитектурного опорного плана является обязательной для населенных пунктов, внесенных в Список исторических населенных мест Украины.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Роман Романюк
    Роман Романюк
    український політик, Заслужений юрист України, народний депутат України VII, VIII скликань
  • Володимир Кифлюк
    Володимир Кифлюк
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Сергій Іонушас
    Сергій Іонушас
    голова Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності