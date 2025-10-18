У Дніпрі відкрили цифровий офіс ДРАЦС: послуги можна отримати онлайн

Цифровий офіс у Дніпрі став третім в Україні — подібні вже працюють у Києві та Львові.

У Дніпрі запрацював цифровий офіс державної реєстрації актів цивільного стану. Як вказують у Мін’юсті, новий цифровий офіс забезпечує громадянам швидкий і зручний доступ до послуг реєстрації актів цивільного стану, мінімізує паперовий документообіг і скорочує час обслуговування.

Першими, хто скористався новим сервісом, стали Роман і Анна — пара, яка зареєструвала шлюб онлайн. Роман — військовослужбовець ЗСУ, і завдяки застосунку «Армія+» вони змогли обрати зручну дату для церемонії.

Цифровий офіс у Дніпрі став третім подібним відділенням ДРАЦС в Україні. Такі центри вже успішно працюють у Києві та Львові. Вони дозволяють отримати послуги без особистих візитів до державних установ: усі етапи — від ідентифікації особи до підписання документів — відбуваються повністю онлайн. Доступ до сервісів мають українці з будь-якої точки світу через Інтернет, портал Дія або за допомогою кваліфікованого електронного підпису.

