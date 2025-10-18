Налоговая объяснила, какие плательщики освобождаются от уплаты единого взноса за себя

Некоторые категории физических лиц в Украине могут не платить ЕСВ за себя в редких случаях, предусмотренных законодательством.

Некоторые категории плательщиков в Украине имеют право не уплачивать единый социальный взнос за себя в установленных законом случаях.

Налоговая служба разъясняет, что согласно части первой ст. 4 Закона Украины № 2464-VI «О сборе и учёте единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» плательщиками единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (далее – единый взнос) являются:

физические лица – предприниматели, в том числе применяющие упрощённую систему налогообложения;

физические лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, а именно научную, литературную, артистическую, художественную, образовательную или преподавательскую, а также медицинскую, юридическую практику, в том числе адвокатскую и нотариальную деятельность, или лица, ведущие религиозную (миссионерскую) либо иную аналогичную деятельность и получающие доход от такой деятельности;

члены фермерского хозяйства, если они не подлежат страхованию на иных основаниях.

Согласно части четвёртой ст. 4 Закона № 2464 лица, указанные в пп. 4, 5 и 5¹ части первой ст. 4 Закона № 2464, освобождаются от уплаты за себя единого взноса, если они получают пенсию по возрасту или за выслугу лет, либо являются лицами с инвалидностью, либо достигли возраста, установленного ст. 26 Закона Украины от 9 июля 2003 года № 1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» с изменениями и дополнениями, и получают в соответствии с законом пенсию или социальную помощь. Такие лица могут быть плательщиками единого взноса исключительно при условии их добровольного участия в системе общеобязательного государственного социального страхования.

Физические лица, указанные в п. 5 части первой ст. 4 Закона № 2464, освобождаются от уплаты за себя единого взноса при условии постановки их на учёт как физических лиц – предпринимателей и ведения ими одного вида деятельности одновременно как лиц, указанных в пп. 4 и 5 части первой ст. 4 Закона № 2464 (часть пятая ст. 4 Закона № 2464).

Лица, указанные в пунктах 4 и 5 части первой статьи 4 Закона № 2464, освобождаются от уплаты ЕСВ за себя за те месяцы, когда работодатель (в том числе резидент Дія Сіті) уплатил за них взнос в размере не ниже минимального. Если же работодатель уплатил меньше минимального взноса, такие лица могут добровольно доплатить разницу, самостоятельно определив базу начисления, но не выше максимально допустимой. При этом сумма ЕСВ не может быть меньше минимального взноса.

Во время действия особого периода, определённого Законом Украины № 3543 «О мобилизационной подготовке и мобилизации», физические лица – предприниматели (включая тех, кто работает по упрощённой системе налогообложения), которые были мобилизованы или заключили контракт на прохождение военной службы, освобождаются от обязанностей, предусмотренных ч. 2 ст. 6 Закона № 2464. Это касается только тех предпринимателей, у которых нет наёмных работников.

Также, в соответствии с пунктом 9¹⁸ раздела VIII «Заключительные и переходные положения» Закона № 2464, в период особого периода, установленного Законом № 3543, физические лица – предприниматели (в том числе плательщики единого налога), призванные на военную службу как резервисты, освобождаются от обязанностей, установленных частью второй статьи 6 Закона № 2464. Такое освобождение действует на весь срок службы и касается только лиц, не являющихся работодателями.

Пунктом 9³ раздела VIII «Заключительные и переходные положения» Закона № 2464 установлено, что временно на период действия особого правового режима, определённого Законом Украины от 15 апреля 2014 года № 1207 «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины»:

приостанавливается применение к плательщикам единого взноса, зарегистрированным (проживающим) на временно оккупированной территории Украины, норм статей 25 и 26 Закона № 2464;

такие плательщики освобождаются от выполнения обязанностей, установленных ст. 6 Закона № 2464.

Согласно абзацу первому пункта 9⁸ раздела VIII «Заключительные и переходные положения» Закона № 2464, лица, определённые статьёй 4 этого же закона, в отношении которых был установлен факт незаконного лишения свободы вследствие вооружённой агрессии против Украины (в соответствии с Законом № 2010-IX), освобождаются от выполнения обязанностей, установленных частью второй статьи 6 Закона № 2464. Освобождение от уплаты ЕСВ, а также от начисленных штрафов и пени за период лишения свободы и ещё шесть месяцев после освобождения или окончания лечения, возможно по заявлению самого плательщика или члена его семьи. Это касается только тех лиц, которые не являются работодателями.

