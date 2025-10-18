Податкова пояснила, які платники звільняються від сплати єдиного внеску за себе

Деякі категорії фізичних осіб в Україні можуть не сплачувати ЄСВ за себе в окремих випадках, передбачених законодавством.

Деякі категорії платників в Україні мають право не сплачувати єдиний соціальний внесок за себе у визначених законом випадках.

Податкова служба пояснює, що відповідно до частини першої ст. 4 Закону України № 2464-VІ «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) є:

фізичні особи – підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування;

фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, а саме наукову, літературну, артистичну, художню, освітню або викладацьку, а також медичну, юридичну практику, в тому числі адвокатську, нотаріальну діяльність, або особи, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід від цієї діяльності;

члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах

Згідно з частиною четвертою ст. 4 Закону № 2464 особи, зазначені у пп. 4, 5 та 5 прим. 1 частини першої ст. 4 Закону № 2464, звільняються від сплати за себе єдиного внеску, якщо вони отримують пенсію за віком або за вислугу років, або є особами з інвалідністю, або досягли віку, встановленого ст. 26 Закону України від 09 липня 2003 року № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» із змінами та доповненнями, та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу. Такі особи можуть бути платниками єдиного внеску виключно за умови їх добровільної участі у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Фізичні особи, зазначені у п. 5 частини першої ст. 4 Закону № 2464, звільняються від сплати за себе єдиного внеску за умови взяття їх на облік як фізичних осіб – підприємців та провадження ними одного виду діяльності одночасно як осіб, зазначених у пп. 4 і 5 частини першої ст. 4 Закону № 2464 (частина п’ята ст. 4 Закону № 2464).

Особи, зазначені в пунктах 4 і 5 частини першої статті 4 Закону № 2464, звільняються від сплати ЄСВ за себе за ті місяці, коли роботодавець (у тому числі резидент Дія Сіті) сплатив за них внесок у розмірі не меншому за мінімальний. Якщо ж роботодавець сплатив менше мінімального внеску, такі особи можуть добровільно доплатити різницю, самостійно визначивши базу нарахування, але не вище максимально дозволеної. При цьому сума ЄСВ не може бути меншою за мінімальний внесок.

Під час дії особливого періоду, визначеного Законом України № 3543 «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», фізичні особи-підприємці (включно з тими, хто працює за спрощеною системою оподаткування), які були мобілізовані або уклали контракт на проходження військової служби, звільняються від обов’язків, передбачених ч. 2 ст. 6 Закону № 2464. Це стосується лише тих підприємців, які не мають найманих працівників.

Також, відповідно до пункту 9¹⁸ розділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 2464, під час особливого періоду, встановленого Законом № 3543, фізичні особи-підприємці (включаючи платників єдиного податку), які були призвані на військову службу як резервісти, звільняються від обов’язків, передбачених частиною другою статті 6 Закону № 2464. Це звільнення діє на весь строк служби та стосується лише тих, хто не має найманих працівників.

Пунктом 9 прим. 3 розд. VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 2464 визначено, що тимчасово на період дії особливого правового режиму, визначеного Законом України від 15 квітня 2014 року № 1207 «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України»:

зупиняється застосування до платників єдиного внеску із місцезнаходженням (місцем проживання) на тимчасово окупованій території України норм ст.ст. 25 і 26 Закону № 2464;

платники єдиного внеску із місцезнаходженням (місцем проживання) на тимчасово окупованій території України звільняються від виконання обов’язків, визначених ст. 6 Закону № 2464.

Згідно з абзацом першим пункту 9⁸ розділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 2464, особи, визначені статтею 4 цього ж закону, щодо яких встановлено факт незаконного позбавлення волі внаслідок збройної агресії проти України (відповідно до Закону № 2010-IX), звільняються від виконання обов’язків, передбачених частиною другою статті 6 Закону № 2464. Звільнення від сплати ЄСВ, а також від нарахованих штрафів і пені за період позбавлення волі та ще шість місяців після звільнення або завершення лікування, можливе за заявою самого платника або члена його сім’ї. Це стосується лише осіб, які не є роботодавцями.

