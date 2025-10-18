Пенсия в 60 лет в 2025 году: кто имеет право и как считают стаж за границей

В 2025 году украинцам, планирующим выход на пенсию в 60 лет, нужно иметь минимум 32 года страхового стажа.

Пенсионный фонд в Тернопольской области рассказал о норме продолжительности страхового стажа в 2025 году и условиях учета зарубежного стажа.

С 1 января 2025 года для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь не менее 32 лет страхового стажа. Такая норма установлена Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» №1058-IV.

Начиная с 2018 года, требования к продолжительности стажа постепенно увеличиваются — ежегодно на один год.

В зависимости от приобретенного страхового стажа определяется пенсионный возраст человека. Отдельно определен стаж, необходимый для назначения пенсии в 60 лет (как отмечалось, в течение 2025 года — 32 года), в 63 года и при достижении 65-летнего возраста. То есть, если человек не приобрел достаточно стажа для назначения пенсии в 60 лет, то ему может быть назначена пенсия в 63 года; если же накопленного стажа недостаточно и для назначения в 63 года, тогда пенсия назначается при достижении 65-летнего возраста. При этом следует отметить, что минимально необходимая продолжительность стажа для назначения пенсионной выплаты в 65 лет — 15 лет.

Для назначения пенсии в возрасте 63 лет в период с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года необходимо приобрести страховой стаж от 22 до 32 лет.

Если же человек достигает в 2025 году 65-летнего возраста и имеет страховой стаж от 15 до 22 лет, то он также получает право на назначение пенсии по возрасту.

Наличие страхового стажа, дающего право на назначение пенсии по возрасту, определяется на дату достижения человеком соответствующего возраста и не зависит от наличия страхового стажа на дату обращения за назначением пенсии. Например, если человек достиг 60-летнего возраста в 2024 году, а обратился за назначением пенсии в 2025 году — необходимый страховой стаж в данном случае составит 31 год.

Как учитывать стаж для назначения пенсии, если есть работа за пределами Украины?

Отмечается, что еще до недавнего времени период работы за границей можно было учитывать при определении права на назначение пенсии только в случае заключения Украиной международного договора в сфере пенсионного обеспечения.

В прошлом году в законодательство внесены изменения относительно зачета стажа за границей, а в мае этого года для реализации этих изменений принято постановление от 16.05.2025 №562.

Этим постановлением утвержден Порядок подтверждения неосуществления другим государством пенсионных выплат лицам, проживающим в Украине, за периоды трудовой деятельности до 1 января 1992 года за пределами Украины в республиках бывшего Союза ССР для их зачета в страховой стаж, а также Порядок подтверждения и зачета периодов работы лица в другом государстве в страховой стаж (стаж работы) для определения права на назначение пенсии по возрасту.

В случае, если в документах, подаваемых лицом в территориальный орган Пенсионного фонда Украины для назначения пенсии, указаны периоды трудовой деятельности до 1 января 1992 года за пределами Украины в республиках бывшего Союза ССР, в заявлении о назначении пенсии такое лицо указывает информацию о том, получает оно или не получает пенсионные выплаты в других государствах. Если в заявлении указано, что пенсионные выплаты в другом государстве не получаются, к заявлению следует добавить документы, подтверждающие этот факт. Если такие документы отсутствуют, то лицо может обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины за помощью в направлении в другое государство запроса о соответствующих документах.

Относительно других государств из числа республик бывшего Союза ССР — Армянская ССР, Казахская ССР, Киргизская ССР, Таджикская ССР, Туркменская ССР, Узбекская ССР — в случае выявления в документах информации о страховом стаже на их территории территориальный орган Пенсионного фонда Украины в течение пяти рабочих дней со дня подачи лицом заявления о назначении пенсии направляет в МИД запрос о передаче органу, осуществляющему пенсионное обеспечение в другом государстве, запроса о подтверждении неосуществления пенсионных выплат лицу, проживающему в Украине, за периоды трудовой деятельности до 1 января 1992 года за пределами Украины в республиках бывшего Союза ССР для расчета размера пенсии.

В случае заключения международного договора, согласие на обязательность которого предоставлено Верховной Радой Украины, периоды трудовой деятельности лица в любой республике бывшего Союза ССР (кроме Украинской ССР) засчитываются в страховой стаж на условиях международного договора. Следует отметить, что в настоящее время действуют международные договоры с такими государствами из числа республик бывшего Союза ССР — Азербайджан, Грузия, Молдова, Латвия, Литва, Эстония.

В случае выявления в документах, поданных для назначения пенсии, периодов работы в этих государствах, территориальный орган Пенсионного фонда в течение пяти рабочих дней со дня подачи заявления направляет в орган, осуществляющий пенсионное обеспечение в другом государстве, запрос о подтверждении неосуществления пенсионных выплат лицу, проживающему в Украине, за периоды трудовой деятельности до 1 января 1992 года за пределами Украины.

В случае, если стаж приобретен на территории Российской Федерации и Беларуси, поскольку любое взаимодействие с пенсионными органами этих стран прекращено, допускается декларативное подтверждение гражданами факта неполучения выплат от этих государств путем подачи в орган Пенсионного фонда соответствующего заявления. Ответственность за предоставление достоверной информации возлагается на лицо, претендующее на зачет стажа до 1 января 1992 года.

Периоды работы вахтовым методом, а также периоды пребывания в командировках до 1 января 1992 года в республиках бывшего Союза ССР работников, оформленных на работу на предприятиях, в учреждениях, организациях, расположенных в Украине, не считаются периодами работы на территории других государств.

Как отмечалось, Постановлением №562 также утвержден Порядок подтверждения и зачета периодов работы лица в другом государстве в страховой стаж (стаж работы) для определения права на назначение пенсии по возрасту. В этом порядке под понятием «другие государства» имеются в виду иностранные государства, с которыми не заключен международный договор Украины, согласие на обязательность которого предоставляет Верховная Рада Украины. В настоящее время Украиной заключены договоры в сфере пенсионного обеспечения с такими государствами: Венгрия, Румыния, Молдова, Грузия, Азербайджан, Монголия, Латвия, Литва, Испания, Эстония, Словакия, Чехия, Болгария, Португалия, Польша.

Для зачета зарубежного стажа он должен быть подтвержден документами об официальном трудоустройстве и о его зачете в страховой стаж (стаж работы) при назначении пенсии в соответствии с законодательством соответствующего государства.

Документы об официальном трудоустройстве в другом государстве, легализованные в установленном законодательством порядке, предоставляются лицом в сервисный центр Пенсионного фонда вместе с другими документами о стаже.

При этом территориальный орган ПФУ через государственные учреждения (Министерство иностранных дел) направляет их в компетентный орган другого государства для получения информации о зачете стажа в пенсионную систему соответствующего государства.

