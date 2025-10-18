Пенсія у 60 років у 2025-му: хто має право та як рахують стаж за кордоном

У 2025 році українцям, які планують вихід на пенсію у 60 років, потрібно мати мінімум 32 роки страхового стажу.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Пенсійний фонд в Тернопільській області розповів про норму тривалості страхового стажу у 2025 році та умови врахування закордонного стажу.

З 1 січня 2025 року для виходу на пенсію у 60 років потрібно мати щонайменше 32 роки страхового стажу. Таку норму встановлено Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» №1058-IV.

Починаючи з 2018 року, вимоги до тривалості стажу поступово збільшуються — щороку на один рік.

В залежності від набутого страхового стажу визначається пенсійний вік особи. Окремо визначено стаж, який необхідний для призначення пенсії в 60 років (як зазначалося, впродовж 2025 року – 32 роки), в 63 роки та при досягненні 65 річного віку. Тобто, якщо особа не набула достатньо стажу для призначення пенсії в 60 років, то їй може бути призначена пенсія в 63 роки, якщо ж напрацьованого стажу не достатньо для призначення і в 63 роки, тоді пенсія призначається при досягненні 65 річного віку. При цьому слід зауважити, що мінімально необхідна тривалість стажу для призначення пенсійної виплати в 65 років – 15 років.

Для призначення пенсії у віці 63 роки в період з 01 січня 2025 року по 31 грудня 2025 року необхідно набути страхового стажу від 22 до 32 років.

Якщо ж особа досягає у 2025 році 65 річного віку та набула страхового стажу від 15 до 22 років, то вона теж набуває права на призначення пенсії за віком.

Наявність страхового стажу, який дає право на призначення пенсії за віком, визначається на дату досягнення особою відповідного віку і не залежить від наявності страхового стажу на дату звернення за призначенням пенсії. Наприклад, яка особа досягла 60 річного віку у 2024 році, а звернулась за призначенням пенсії у 2025 році – необхідний страховий стаж, у даному випадку, становитиме 31 рік.

Як врахувати стаж для призначення пенсії, якщо є робота поза межами України?

Зазначається, що ще до недавнього часу період роботи за кордоном можливо було врахувати при визначенні права на призначення пенсії лише в разі укладення Україною міжнародного договору у галузі пенсійного забезпечення.

Минулого року до законодавства внесені зміни щодо зарахування стажу за кордоном, а у травні цього року задля реалізації цих змін прийнято постанову від 16.05.2025 №562.

Цією постановою затверджено Порядок підтвердження нездійснення іншою державою пенсійних виплат особам, які проживають в Україні, за періоди трудової діяльності до 1 січня 1992 року за межами України в республіках колишнього Союзу РСР для зарахування їх до страхового стажу та Порядок підтвердження та зарахування періодів роботи особи в іншій державі до страхового стажу (стажу роботи) для визначення права на призначення пенсії за віком.

У разі, коли в документах, що подаються особою до територіального органу Пенсійного фонду України для призначення пенсії, зазначено періоди трудової діяльності до 1 січня 1992 року за межами України в республіках колишнього Союзу РСР, у заяві про призначення пенсії така особа зазначає інформацію про те, що вона отримує або не отримує пенсійні виплати в інших державах. У разі, коли у заяві про призначення пенсії особа зазначила інформацію про те, що вона не отримує пенсійні виплати в іншій державі, до заяви слід додати документи, які підтверджують такий факт. Якщо ж такі документи відсутні, то особа може звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України за допомогою в поданні до іншої держави запиту щодо відповідних документів.

Стосовно інших держав з числа республік колишнього Союзу РСР – Вірменська РСР, Казахська РСР, Киргизька РСР, Таджицька РСР, Туркменська РСР, Узбецька РСР, то у разі виявлення у документах інформації про страховий стаж на їх території територіальний орган Пенсійного фонду України протягом п’яти робочих днів з дати подання особою заяви про призначення пенсії надсилає до МЗС запит щодо передачі органу, що здійснює пенсійне забезпечення в іншій державі, запиту щодо підтвердження нездійснення в іншій державі пенсійних виплат особі, яка проживає в Україні, за періоди трудової діяльності до 01 січня 1992 року за межами України в республіках колишнього Союзу РСР для обчислення розміру пенсії.

У разі укладення міжнародного договору, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, періоди трудової діяльності особи в будь-якій республіці колишнього Союзу РСР (крім Української РСР) зараховуються до страхового стажу на умовах міжнародного договору. Слід зазначити, на даний час чинними є міжнародні договори з такими державами з числа республік колишнього Союзу РСР – Азербайджан, Грузія, Молдова, Латвія, Литва, Естонія.

У разі виявлення у документах, поданих на призначення пенсії, періодів роботи у цих державах, територіальний орган Пенсійного фонду протягом п’яти робочих днів з дати подання особою заяви про призначення пенсії надсилає до органу, що здійснює пенсійне забезпечення в іншій державі, запит щодо підтвердження нездійснення пенсійних виплат особі, яка проживає в Україні, за періоди трудової діяльності до 1 січня 1992 року за межами України.

У разі, якщо стаж набуто на території російської федерації та білорусі, оскільки будь-яка взаємодія з пенсійними органами цих країн припинена, допускається декларативне підтвердження громадянами факту не одержання виплат від цих держав шляхом подання до органу Пенсійного фонду відповідної заяви. Відповідальність за надання достовірної інформації покладається на особу, яка претендує на зарахування стажу до 1 січня 1992 року.

Періоди роботи вахтовим методом, а також періоди перебування у відрядженнях до 01 січня 1992 року в республіках колишнього Союзу РСР працівників, яких було оформлено на роботу на підприємствах, в установах, організаціях, розташованих в Україні, не вважаються періодами роботи на території інших держав.

Як зазначалося, Постановою №562 затверджено також Порядок підтвердження та зарахування періодів роботи особи в іншій державі до страхового стажу (стажу роботи) для визначення права на призначення пенсії за віком. У цьому порядку в значенні «інші держави» маються на увазі іноземні держави, з якими не укладено міжнародний договір України, згоду на обов’язковість якого надає Верховна Рада України. На даний час Україною укладено договори в галузі пенсійного забезпечення з такими державами: Угорщина, Румунія, Молдова, Грузія, Азербайджан, Монголія, Латвія, Литва, Іспанія, Естонія, Словаччина, Чехія, Болгарія, Португалія, Польща.

Для зарахування закордонного стажу він має бути підтверджений документами про офіційне працевлаштування та про зарахування його до страхового стажу (стажу роботи) під час призначення пенсії згідно із законодавством відповідної держави.

Документи про офіційне працевлаштування в іншій державі, легалізовані у встановленому законодавством порядку, надаються особою до сервісного центру Пенсійного фонду разом з іншими документами про стаж.

При цьому територіальний орган ПФУ через державні інституції (Міністерство закордонних справ) надсилає їх до компетентного органу іншої держави задля одержання інформації про зарахування стажу до пенсійної системи відповідної держави.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.