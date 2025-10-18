Практика судов
«Налог на OLX» не будут взиматься заранее, будет льгота на 2000 евро – Даниил Гетманцев

19:49, 18 октября 2025
Даниил Гетманцев уверяет, что законопроект о «налоге на OLX» не содержит норм о предварительной уплате налогов.
Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что законопроект о "налоге на OLX" не содержит нормы о предварительной уплате налогов, на что жаловались в OLX.

По его словам, профильный комитет Верховной Рады во время рассмотрения законопроекта 14025 в первом чтении отказался от предложений Кабмина по усложнению налоговых процедур. Комитет принял решение предоставить налоговую льготу в размере 2000 евро на продажу движимого имущества каждому украинцу — независимо от количества таких продаж.

"То, что предложил Кабмин – это лишь позиция КМ, с которой мы не согласились. Нет, никаких счетов и нет, никакой предварительной уплаты налогов", - уверяет Гетманцев.

Он напомнил, что в Украине уже более 20 лет все продажи любого движимого имущества людей облагаются налогом, и назвал это "несправедливостью, которую уберут".

"В частности, хочу обратиться к электронным платформам, сбивающим закон, распространяя недостоверную информацию.

Если вы не понимаете, что в связи с действующей нормой о налогообложении всего движущегося, вы и все ваши клиенты находятся в, мягко говоря, в уязвимой позиции, а предложенный закон в ваших и ваших клиентах интересах - советую вам сменить юристов", - отметил Гетманцев.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин в законопроекте 14000 о государственном бюджете на 2026 год сразу заложил 14 млрд грн доходов, которые должны поступить после того, как заработает закон, вводящий налоги для граждан, продающих вещи или предоставляющих услуги через онлайн-платформы, такие как OLX, Pro, персональные данные граждан по налоговой.

Также сообщалось, что Верховная Рада на следующей неделе может принять за основу законопроект 14025, который предусматривает не только налогообложение для лиц, систематически продающих вещи, предоставляющие бытовые услуги, сдают недвижимость в аренду как в Украине, так и за рубежом и т.п., через онлайн-платформы, но и раскрытие банками информации, которая составляет банковскую тайну налоговой.

Напомним, что налоговый комитет Рады поддержал законопроект о «налоге на OLX» для граждан, предоставляющих услуги или продающих вещи через онлайн-платформы.

Как писала «Судебно-юридическая газета», законопроект 14025 предлагает: определить в Налоговом кодексе понятия, связанные с представлением отчетности о доходах, полученных через цифровые платформы; установить обязанность для подотчетных операторов платформ; применять меры по надлежащей комплексной проверке с целью выявления подотчетных продавцов среди пользователей платформы; подавать в ГНС отчеты о доходах подотчетных продавцов, получаемых от осуществления отчетной деятельности и другое. 

