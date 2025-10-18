Практика судів
«Податок на OLX» не стягуватимуть наперед, буде пільга на 2000 євро — Данило Гетманцев

19:49, 18 жовтня 2025
Данило Гетманцев запевняє, що законопроект про «податок на OLX» не містить норми про попередню сплату податків.
«Податок на OLX» не стягуватимуть наперед, буде пільга на 2000 євро — Данило Гетманцев

Фото: РБК-Україна
Фото: РБК-Україна
Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що законопроект про "податок на OLX" не містить норми про попередню сплату податків, на що скаржились в OLX.

За його словами, профільний комітет Верховної Ради під час розгляду законопроекту 14025 у першому читанні відмовився від пропозицій Кабміну щодо ускладнення податкових процедур. Натомість, комітет ухвалив рішення надати податкову пільгу у розмірі 2000 євро на продаж рухомого майна кожному українцю — незалежно від кількості таких продажів.

"Те, що запропонував Кабмін - це лише позиція КМ, з якою ми не погодились. Ні, ніяких рахунків і ні, ніякої попередньої сплати податків", — запевняє Гетманцев. 

Він нагадав, що в Україні вже понад 20 років всі продажі будь-якого рухомого майна людей оподатковується, і назвав це "несправедливістю, яку прибируть".

"Окремо, хочу звернутися до електронних платформ, що збивають закон, розповсюджуючи недостовірну інформацію.

Якщо ви не розумієте, що у звʼязку з діючою нормою про оподаткування всього що рухається, ви і всі ваші клієнти є у, мʼяко кажучи, у вразливій позиції, а запропонований закон у ваших та ваших клієнтів інтересах - раджу вам змінити юристів", – зазначив Гетманцев.

Як писала «Судово-юридична газета», Кабмін у законопроекті 14000 про державний бюджет на 2026 рік відразу заклав 14 млрд грн доходів, які мають надійти після того, як запрацює закон, який вводить податки для громадян, що продають речі чи надають послуги через онлайн-платформи, такі, як OLX, Prom, Kabanchik та інші, а також зобов’язує ці платформи передавати персональні дані громадян податковій. 

Також повідомлялося, що Верховна Рада наступного тижня може прийняти за основу законопроект 14025, який передбачає не лише оподаткування для осіб, які систематично продають речі, надають побутові послуги, здають нерухомість в оренду як в Україні, так і за кордоном тощо, через онлайн-платформи, але й розкриття банками інформації, яка становить банківську таємницю податковій службі стосовно підзвітних продавців.

Нагадаємо, що податковий комітет Ради підтримав законопроект про «податок на OLX» для громадян, які надають послуги чи продають речі через онлайн-платформи.

Як писала «Судово-юридична газета», законопроект 14025 пропонує: визначити у Податковому кодексі поняття, пов’язані з поданням звітності щодо доходів, отриманих через цифрові платформи; встановити обов’язок для підзвітних операторів платформ; застосовувати заходи належної комплексної перевірки з метою виявлення підзвітних продавців серед користувачів платформи; подавати до ДПС звіти про доходи підзвітних продавців, які вони отримують від здійснення звітної діяльності та інше. 

