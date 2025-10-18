Цвета Америки — Вэнс прокомментировал «русский галстук» Хегсета на встрече с Зеленским

Вице-президент США Джей Ди Венс встал на защиту министра обороны Пита Гегсета, раскритикованного из-за цвета его галстука.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс прокомментировал бурную реакцию в интернете, вызванную выбором галстука главы Пентагона Пита Хегсета, который многие сочли «российским». Напомним, на встрече с Президентом Украины Владимиром Зеленским Хегсет появился в галстуке с полосами белого, синего и красного цветов.

Некоторые усмотрели в этом символику российского флага. Однако сам Вэнс выразил иную точку зрения, предположив, что галстук, возможно, символизировал цвета американского флага — ведь они совпадают по цветовой гамме.

«А может быть, он просто носил цвета Америки», — написал Вэнс.

