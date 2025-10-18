Практика судів
Кольори Америки — Венс прокоментував «російську краватку» Гегсета на зустрічі із Зеленським

20:59, 18 жовтня 2025
Віцепрезидент США Джей Ді Венс став на захист міністра оборони Піта Гегсета, якого розкритикували через кольори його краватки.
Віце-президент США Джей Ді Венс прокоментував бурхливу реакцію в інтернеті, викликану вибором краватки глави Пентагону Піта Гегсета, яку багато хто вважав «російською». Нагадаємо, на зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським Гегсет з'явився у краватці зі смугами білого, синього та червоного кольорів.

Дехто побачив у цьому символіку російського прапора. Однак сам Венс висловив іншу точку зору, припустивши, що краватка, можливо, символізувала кольори американського прапора — адже вони збігаються за кольором.

"А може, він просто носив кольори Америки", - написав Венс.

XX з'їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

