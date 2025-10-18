Кольори Америки — Венс прокоментував «російську краватку» Гегсета на зустрічі із Зеленським

Віцепрезидент США Джей Ді Венс став на захист міністра оборони Піта Гегсета, якого розкритикували через кольори його краватки.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Віце-президент США Джей Ді Венс прокоментував бурхливу реакцію в інтернеті, викликану вибором краватки глави Пентагону Піта Гегсета, яку багато хто вважав «російською». Нагадаємо, на зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським Гегсет з'явився у краватці зі смугами білого, синього та червоного кольорів.

Дехто побачив у цьому символіку російського прапора. Однак сам Венс висловив іншу точку зору, припустивши, що краватка, можливо, символізувала кольори американського прапора — адже вони збігаються за кольором.

"А може, він просто носив кольори Америки", - написав Венс.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.