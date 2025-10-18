На Броварском проспекте в Киеве ограничат движение до конца октября

Дорожники будут ремонтировать асфальтовое покрытие от станции метро «Лесная» до Броваров.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С 19 по 31 октября на Броварском проспекте в Киеве частично ограничат движение транспорта из-за проведения ремонтных работ. Об этом сообщили в коммунальной корпорации «Киевавтодор».

Как отмечается, дорожники будут выполнять текущий ремонт асфальтобетонного покрытия на участке от станции метро «Лесная» до города Бровары. Работы проведут поэтапно — отдельными ремонтными картами, чтобы минимизировать влияние на трафик.

В «Киевавтодоре» просят водителей учитывать ограничения при планировании поездок и выборе маршрутов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.