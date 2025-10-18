На Броварському проспекті у Києві обмежать рух до кінця жовтня

Дорожники ремонтуватимуть асфальтове покриття від станції метро «Лісова» до Броварів.

Із 19 по 31 жовтня на Броварському проспекті у Києві частково обмежать рух транспорту через проведення ремонтних робіт. Про це повідомили у комунальній корпорації «Київавтодор».

Як зазначається, дорожники виконуватимуть поточний ремонт асфальтобетонного покриття на ділянці від станції метро «Лісова» до міста Бровари. Роботи проводитимуть поетапно — окремими ремонтними картами, щоб мінімізувати вплив на трафік.

У «Київавтодорі» просять водіїв врахувати обмеження під час планування поїздок та вибору маршрутів.

