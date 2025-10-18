Владимир Зеленский надеется, что Трамп все же согласится предоставить ракету Tomahawk.

Президент Владимир Зеленский надеется, что Президент США Дональд Трамп все же предоставит Украине американские ракеты дальнего действия Tomahawk. Об этом он сказал в интервью NBC News.

По словам Зеленского, во время встречи 17 октября Трамп не сказал ему "нет" о передаче ракет Tomahawk, хотя и не ответил "да".

"Это хорошо, что он не сказал "нет", но по состоянию на сегодняшний день он не сказал "да", - отметил Зеленский.

Иин также добавил, что Путин действительно опасается, что США могут предоставить Украине дальнобойные ракеты, которые повлияют на ход войны.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», 17 октября состоялась встреча Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.

Зеленский подтвердил, что во время встречи с Трампом обсуждался вопрос передачи Украине крылатых ракет Tomahawk, но американская сторона хочет избежать эскалации.

