Трамп не сказав «ні» переданню ракет Tomahawk — Зеленський

Президент Володимир Зеленський сподівається, що Президент США Дональд Трамп все ж таки надасть Україні американські ракети дальньої дії Tomahawk. Про це він сказав в інтерв’ю NBC News.

За словами Зеленського, під час зустрічі 17 жовтня Трамп не сказав йому "ні" щодо передання ракет Tomahawk, хоча й не відповів "так".

"Це добре, що він не сказав "ні", але станом на сьогодні він не сказав "так", - зазначив Зеленський.

Іін також додав, що Путін справді боїться, що США можуть надати Україні далекобійні ракети, які вплинуть на хід війни.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», 17 жовтня відбулася зустріч Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа.

Зеленський підтвердив, що під час зустрічі з Трампом обговорювалося питання передачі Україні крилатих ракет Tomahawk, але американська сторона хоче уникнути ескалації.

