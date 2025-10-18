Зеленський заявив, що США не хочуть ескалації: що відомо про постачання Tomahawk та далекобійних систем

Президент відповів, що Сполучені Штати не хотіли б ескалації.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що під час зустрічі з Президентом США Дональдом Трампом у Білому домі обговорювалося питання передачі Україні крилатих ракет Tomahawk, але американська сторона хоче уникнути ескалації.

«Ми говорили про далекобійні системи. Я не хотів би зараз робити якісь заяви — ми вирішили, що не будемо говорити про це наразі. Сполучені Штати не хотіли б ескалації, тому можливі питання на цю тему будуть залишені без відповіді», — сказав Зеленський під час брифінгу у Вашингтоні.

Раніше керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив в інтерв’ю Axios, що Київ очікує від зустрічі у Білому домі конкретних рішень щодо нових систем озброєння, насамперед Tomahawk, які, за оцінкою української сторони, «можуть змінити хід війни».

Він зазначив, що Україні потрібні ракети для ударів по заводах дронів і ракет на території Росії, а також очікується «політичне рішення США», яке дозволить купувати будь-яку необхідну зброю без обмежень.

Зеленський підкреслив, що навіть сама наявність Tomahawk у Збройних Силах України стане потужним сигналом для Кремля: «Москва одразу починає шукати діалог, щойно чує про Tomahawk».

