Практика судів
  1. В Україні

Зеленський заявив, що США не хочуть ескалації: що відомо про постачання Tomahawk та далекобійних систем

08:55, 18 жовтня 2025
Президент відповів, що Сполучені Штати не хотіли б ескалації.
Зеленський заявив, що США не хочуть ескалації: що відомо про постачання Tomahawk та далекобійних систем
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що під час зустрічі з Президентом США Дональдом Трампом у Білому домі обговорювалося питання передачі Україні крилатих ракет Tomahawk, але американська сторона хоче уникнути ескалації.

«Ми говорили про далекобійні системи. Я не хотів би зараз робити якісь заяви — ми вирішили, що не будемо говорити про це наразі. Сполучені Штати не хотіли б ескалації, тому можливі питання на цю тему будуть залишені без відповіді», — сказав Зеленський під час брифінгу у Вашингтоні.

Раніше керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив в інтерв’ю Axios, що Київ очікує від зустрічі у Білому домі конкретних рішень щодо нових систем озброєння, насамперед Tomahawk, які, за оцінкою української сторони, «можуть змінити хід війни».

Він зазначив, що Україні потрібні ракети для ударів по заводах дронів і ракет на території Росії, а також очікується «політичне рішення США», яке дозволить купувати будь-яку необхідну зброю без обмежень.

Зеленський підкреслив, що навіть сама наявність Tomahawk у Збройних Силах України стане потужним сигналом для Кремля: «Москва одразу починає шукати діалог, щойно чує про Tomahawk».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Дональд Трамп Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
НАЗК зможе видаляти зі свого сайту підсумки перевірки декларації чиновника, в якій виявили порушення, за заявою чиновника — новий позасудовий механізм перегляду

У разі задоволення заяви чиновника довідка про результати повної перевірки декларації видаляється з офіційного веб-сайту НАЗК, а обґрунтований висновок про встановлені ознаки порушення – відкликається.

Кабмін зможе включати і виключати зі списку країни, з якими українцям дозволено мати множинне громадянство – залежно від рівня підтримки України

Легальність наявності множинного громадянства буде залежати від списку держав, який Кабмін зможе змінювати – сьогодні включити іноземну державу у свій перелік, а завтра – виключити її, якщо вона не підтримує Україну.

Податковий комітет Ради підтримав законопроект про «податок на OLX» для громадян, які надають послуги чи продають речі через онлайн-платформи

Законопроект, що передбачає оподаткування для громадян, які надають послуги чи продають товари через онлайн-платформи OLX, Prom, Kabanchik та інші, буде прийнято – адже Мінфін вже заклав 14 млрд грн додаткових надходжень від податків до проекту бюджету на 2026 рік.

Громадські об’єднання будуть оцінювати культуру спілкування суддів в процесі – опубліковано положення про регулярне оцінювання суддів

Представники ГО будуть оцінювати реакцію судді на представника ГО, який прийшов в судове засідання – ВККС опублікувала фінальну редакцію положення про регулярне оцінювання суддів.

Суддя чотири року тому відзначила 9 травня, а у 2025 році отримала за це дисциплінарну справу

Активісти написали на суддю скаргу, але суддя вважає, що закон про декомунізацію вона не порушувала.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Роман Романюк
    Роман Романюк
    український політик, Заслужений юрист України, народний депутат України VII, VIII скликань
  • Володимир Кифлюк
    Володимир Кифлюк
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Сергій Іонушас
    Сергій Іонушас
    голова Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності