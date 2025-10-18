Практика судів
Трамп і Зеленський у Білому Домі обговорили передачу ракет Tomahawk – що відомо

08:24, 18 жовтня 2025
Володимир Зеленський підтвердив, що тема залишається «відкритою для діалогу», однак США заявляють, що ці ракети потрібні також для власних потреб.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час переговорів із колегою із США Дональдом Трампом у Вашингтоні сторони обговорювали можливість передачі Україні крилатих ракет Tomahawk.

За словами глави держави, наразі позиція американської сторони полягає в тому, що ці ракети «потрібні також і самим Сполученим Штатам».

«Так, ми говорили про Tomahawk, я абсолютно відкритий тут із вами — ми хотіли б їх отримати. І президент Трамп зазначив, що ми маємо розуміти: “вони потрібні і нам”. Це є позиція американської сторони на даний момент. Але ніхто не скасовував цю тему для розмов. Ми маємо попрацювати над цим», — сказав Зеленський під час брифінгу у Вашингтоні.

Президент також зазначив, що поки не може розкривати деталі переговорів і закликав адресувати уточнюючі запитання щодо Tomahawk до американської сторони.

На питання журналістів, чи налаштований Зеленський більш-менш оптимістично щодо отримання Tomahawk, він заявив: «Я реаліст».

Зауважимо, що Трамп підтвердив, що США зацікавлені в українських дронах: «Зараз у нас багато дронів. Ми робимо власно, але також  купуємо дрони в інших. І вони (українці — ред.) роблять дуже хороші дрони. Війна за допомогою дронів дійсно вийшла на перший план за останні кілька років».

