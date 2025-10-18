Трамп и Зеленский в Белом доме обсудили передачу ракет Tomahawk – что известно

Владимир Зеленский подтвердил, что тема остается «открытой для диалога», однако США заявляют, что эти ракеты нужны также для собственных нужд.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне стороны обсуждали возможность передачи Украине крылатых ракет Tomahawk.

По словам главы государства, в настоящее время позиция американской стороны заключается в том, что эти ракеты «нужны также и самим Соединенным Штатам».

«Да, мы говорили о Tomahawk, я абсолютно откровенен с вами — мы хотели бы их получить. И президент Трамп отметил, что мы должны понимать: “они нужны и нам”. Это позиция американской стороны на данный момент. Но никто не отменял эту тему для обсуждения. Мы должны поработать над этим», — сказал Зеленский во время брифинга в Вашингтоне.

Президент также отметил, что пока не может раскрывать детали переговоров и призвал адресовать уточняющие вопросы по поводу Tomahawk американской стороне.

На вопрос журналистов, настроен ли Зеленский более или менее оптимистично относительно получения Tomahawk, он ответил: «Я реалист».

Отметим, что Трамп подтвердил, что США заинтересованы в украинских дронах: «Сейчас у нас много дронов. Мы производим собственные, но также покупаем дроны у других. И они (украинцы — ред.) делают очень хорошие дроны. Война с применением дронов действительно вышла на первый план за последние несколько лет».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.