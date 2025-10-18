Практика судов
Трамп и Зеленский в Белом доме обсудили передачу ракет Tomahawk – что известно

08:24, 18 октября 2025
Владимир Зеленский подтвердил, что тема остается «открытой для диалога», однако США заявляют, что эти ракеты нужны также для собственных нужд.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне стороны обсуждали возможность передачи Украине крылатых ракет Tomahawk.

По словам главы государства, в настоящее время позиция американской стороны заключается в том, что эти ракеты «нужны также и самим Соединенным Штатам».

«Да, мы говорили о Tomahawk, я абсолютно откровенен с вами — мы хотели бы их получить. И президент Трамп отметил, что мы должны понимать: “они нужны и нам”. Это позиция американской стороны на данный момент. Но никто не отменял эту тему для обсуждения. Мы должны поработать над этим», — сказал Зеленский во время брифинга в Вашингтоне.

Президент также отметил, что пока не может раскрывать детали переговоров и призвал адресовать уточняющие вопросы по поводу Tomahawk американской стороне.

На вопрос журналистов, настроен ли Зеленский более или менее оптимистично относительно получения Tomahawk, он ответил: «Я реалист».

Отметим, что Трамп подтвердил, что США заинтересованы в украинских дронах: «Сейчас у нас много дронов. Мы производим собственные, но также покупаем дроны у других. И они (украинцы — ред.) делают очень хорошие дроны. Война с применением дронов действительно вышла на первый план за последние несколько лет».

