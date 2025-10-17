Трамп надеется, что война в Украине закончится до передачи Tomahawk

Зеленский предлагает США тысячи дронов в обмен на разрешение использовать Tomahawk.

Президент США Дональд Трамп во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским выразил надежду на завершение войны до того, как будет разрешено передать Украине ракеты Tomahawk.

«Надеюсь, нам удастся завершить войну до того, как передать Tomahawk», — заявил Трамп.

Зеленский, в свою очередь, предположил, что Украина может предоставить Соединенным Штатам «тысячи дронов», если Вашингтон разрешит Киеву использовать ракеты Tomahawk.

«Украина имеет тысячи дронов, но нет Tomahawk. США имеют Tomahawk и другие ракеты, но они могут иметь и наши дроны. Поэтому мы можем работать вместе, мы можем укрепить американское производство», — заявил Зеленский перед встречей с Трампом.

Трамп подтвердил, что США заинтересованы в украинских дронах: «Сейчас у нас много дронов. Мы делаем свои, но также покупаем дроны у других. И они (украинцы — ред.) делают очень хорошие дроны. Война с помощью дронов действительно вышла на первый план за последние несколько лет».

