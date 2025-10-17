Трамп сподівається, що війна в Україні завершиться до передачі Tomahawk

Зеленський пропонує США тисячі дронів в обмін на дозвіл використовувати Tomahawk.

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським висловив надію на завершення війни до того, як буде дозволено передати Україні ракети Tomahawk.

«Сподіваюся, нам вдасться завершити війну, до того, як передати Tomahawk», — заявив Трамп.

Зеленський, у свою чергу, припустив, що Україна може надати Сполученим Штатам «тисячі дронів», якщо Вашингтон дозволить Києву використовувати ракети Tomahawk.

«Україна має тисячі дронів, але немає Tomahawk. США мають Tomahawk та інші ракети, але вони можуть мати й наші дрони. Тому ми можемо працювати разом, ми можемо зміцнити американське виробництво», — заявив Зеленський перед зустріччю з Трампом.

Трамп підтвердив, що США зацікавлені в українських дронах: «Зараз у нас багато дронів. Ми робимо власно, але також купуємо дрони в інших. І вони (українці — ред.) роблять дуже хороші дрони. Війна за допомогою дронів дійсно вийшла на перший план за останні кілька років»

