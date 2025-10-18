Практика судів
Зеленський очікує на рішення Трампа щодо ракет Tomahawk — Axios

08:39, 18 жовтня 2025
Президент України сподівається, що зустріч із Дональдом Трампом у Білому домі принесе конкретні домовленості про нові системи озброєння, зокрема ракети Tomahawk.
Зеленський очікує на рішення Трампа щодо ракет Tomahawk — Axios
Президент України Володимир Зеленський сподівається, що його зустріч із колегою із США Дональдом Трампом у Білому домі призведе до конкретних рішень про передачу Україні нових систем озброєння, зокрема ракет Tomahawk. Про це в коментарі Axios розповів керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

«Я думаю, нам потрібні рішення, які допоможуть змінити ставлення Путіна, що він перебуває у сильній позиції. Він має зрозуміти, що з президентом Трампом неможливо грати в ігри», — зазначив Єрмак.

За його словами, ключова мета зустрічі — розширення спектру американських систем, які США готові продавати чи передавати Україні. У пріоритеті — Tomahawk, які, на думку Києва, «можуть змінити хід війни».

Єрмак уточнив, що ракети необхідні для ударів по заводах дронів і ракет на території Росії. Він також наголосив, що Україна очікує «політичного рішення США», яке дозволить купувати будь-яку необхідну зброю без обмежень.

Згодом Володимир Зеленський підтвердив, що тема залишається «відкритою для діалогу», однак США заявляють, що ці ракети потрібні також для власних потреб.

Однак навіть у разі позитивного рішення Вашингтона невідомо, скільки саме Tomahawk США зможуть передати, оскільки частина ракет потрібна для власних потреб. Крім того, системи запуску Typhon, необхідні для цих ракет, мають обмежену кількість.

Водночас Зеленський наголосив, що навіть сама наявність Tomahawk у Збройних Силах України стане важливим сигналом для Кремля:

«Москва одразу починає шукати діалог, щойно чує про Tomahawk», — заявив Президент.

«Оскільки Росія робить ставку на терор проти нашої енергетики, ми працюємо над підвищенням стійкості України», — підкреслив Єрмак.

Єрмак також сказав, що Зеленський навіть заявив Трампу, що якщо йому вдасться закінчити війну в Україні, він номінує його на Нобелівську премію миру від імені всіх українців.

