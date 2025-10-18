Зеленский ожидает решения Трампа по ракетам Tomahawk — Axios

Президент Украины надеется, что встреча с Дональдом Трампом в Белом доме принесет конкретные договоренности о новых системах вооружения, включая ракеты Tomahawk.

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что его встреча с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме приведет к конкретным решениям о передаче Украине новых систем вооружения, в частности ракет Tomahawk. Об этом в комментарии Axios рассказал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

«Я думаю, нам нужны решения, которые помогут изменить отношение Путина, считающего, что он находится в сильной позиции. Он должен понять, что с президентом Трампом невозможно играть в игры», — отметил Ермак.

По его словам, ключевая цель встречи — расширение спектра американских систем, которые США готовы продавать или передавать Украине. В приоритете — Tomahawk, которые, по мнению Киева, «могут изменить ход войны».

Ермак уточнил, что ракеты необходимы для ударов по заводам дронов и ракет на территории России. Он также подчеркнул, что Украина ожидает «политического решения США», которое позволит покупать любое необходимое вооружение без ограничений.

Позже Владимир Зеленский подтвердил, что тема остается «открытой для диалога», однако США заявляют, что эти ракеты нужны также для собственных нужд.

Однако даже в случае положительного решения Вашингтона неизвестно, сколько именно Tomahawk США смогут передать, поскольку часть ракет необходима им самим. Кроме того, системы запуска Typhon, требующиеся для этих ракет, имеют ограниченное количество.

В то же время Зеленский подчеркнул, что даже само наличие Tomahawk в Вооруженных силах Украины станет важным сигналом для Кремля:

«Москва сразу начинает искать диалог, как только слышит о Tomahawk», — заявил Президент.

«Поскольку Россия делает ставку на террор против нашей энергетики, мы работаем над повышением устойчивости Украины», — подчеркнул Ермак.

Ермак также сообщил, что Зеленский даже заявил Трампу, что если тому удастся закончить войну в Украине, он номинирует его на Нобелевскую премию мира от имени всех украинцев.

